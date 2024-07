Ruhr Park Bochum: Eröffnung im Einkaufszentrum – Besucher trauen ihren Augen kaum

Die ganze Stadt Bochum steht bald wieder Kopf – und das geht auch am Ruhr Park Bochum nicht spurlos vorbei.

Von 12. Juli bis zum 27. August findet in Bochum nämlich die dritte Auflage eines beliebten Sommer-Events der letzten Jahre statt: Die „Dino City“ kehrt zurück! Dino-Statuen im gesamten Stadtgebiet verzücken einmal mehr Jung und Alt.

Eröffnet wird die prähistorische Party im Ruhr Park Bochum – und zwar mit einer ganz besonderen Aktion für alle Besucher.

Ruhr Park Bochum feiert Eröffnung

Eine musikalische Party im Ruhr Park Bochum – und was passt besser zur „Dino City“ als eine Dinosaurier-Band. So was gibt es? Natürlich. Und wie sollte es anders sein? Natürlich spielen die Dinosaurier Metal-Musik.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Heavysaurus“ heißt die deutsche Band, deren Mitglieder allesamt Dino-Kostüme mit Lederjacken tragen. Drei Alben haben sie bereits herausgebracht. Am 12. Juli 2024 um 18 Uhr treten sie im Ruhr Park Bochum auf.

Zwei Stunden zuvor findet bereits ein Meet-and-Greet für Fans der Metal-Dinos statt. Die Teilnehmer werden durch eine Verlosung auf den Social-Media-Kanälen des Einkaufszentrums bestimmt.

Weltweit größtes T-Rex-Modell

Im Anschluss verwandelt sich die Bochumer Fußgängerzone dann in eine Urzeit-Stadt. „Dino City III: Saurier im Großstadtdschungel“ nennt sich die Ausstellung, bei der wieder zahlreiche lebensgroße Dinosaurier-Modelle in der Revierstadt platziert werden. Highlight ist wie immer der Tyrannosaurus Rex – ein größeres T-Rex-Modell gibt es tatsächlich nirgendwo sonst auf der Welt!

Weitere interessante Nachrichten für dich:

Ruhr Park Bochum: Hammer-Rückkehr offiziell

Kürzlich machte der Ruhr Park Bochum das Comeback einer weiteren beliebten Attraktion offiziell. Viele Besucher mussten sich nach dieser Nachricht erst einmal verwundert die Augen reiben. Um was es dabei genau ging, erfährst du hier <<