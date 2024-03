Ruhr Park Bochum: Shopping-Fans können mächtig absahnen – unter einer Bedingung

Der Ruhr Park in Bochum ist bekannt für seine zahlreichen Shoppingmöglichkeiten und das ein oder andere Restaurant, in dem man sich nach dem Einkaufsbummel stärken kann. Doch nicht nur zum Einkaufen, sondern auch, um Gutes zu tun, können die Ruhrpottler im März ins Einkaufszentrum kommen.

Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz können die Shopper nicht nur helfen, sondern auch etwas gewinnen – und dieser Gewinn kann sich auf jeden Fall sehen lassen!

Bochum: Gutes tun und gewinnen!

Bis Ende März noch haben Besucher des Ruhr Parks die Chance, einen tollen Gutschein zu gewinnen. Alles, was sie dafür tun müssen, ist Blut zu spenden. Spätestens seit der Corona-Pandemie ist die Anzahl an Blutspendern zurückgegangen. Blutbanken streben einen Vorrat von fünf Tagen an, dieser wird in Deutschland aber nirgendwo erreicht (Stand Januar 2024). Bereits in der Corona-Pandemie gab es daher 2020 eine Pop-up-Blutspende in dem Einkaufszentrum.

Medizinjournalist Christop Specht erklärte gegenüber dem ZDF: „Es ist das große Problem bei Unfällen und anderen unvorhergesehenen Ereignissen, wo man viele Blutkonserven braucht und dann nicht zur Verfügung hat.“ Genau bei diesem Problem können Besucher nun Hilfe leisten. Im Ruhr Park muss dazu einfach eine Blutspende abgegeben werden und anschließend ein Gewinncoupon ausgefüllt werden. Der Coupon wandert dann in die Losbox und du nimmst an der Verlosung teil!

Den Gewinner erwartet ein toller Gutschein für das „Tapas“ in Bochum. Hier kann sich der Glückliche auf ein leckeres Drei-Gänge-Menü inklusive der Getränke freuen. In Aussicht auf die köstlichen Tapas lohnt sich das Blutspenden damit gleich doppelt. Bis Ende März läuft die Aktion im Ruhrpark Bochum noch.