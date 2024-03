Bochum: Institution feiert Mega-Comeback – nach über 20 Jahren

Paukenschlag in Bochum! Seit der Corona-Pandemie mussten leider aus verschiedensten Gründen etliche Lokale, Restaurants und Clubs in Bochum und Umgebung schließen. Jetzt aber feiert eine absolute Institution ein Mega-Comeback – und das nach über 20 Jahren: Das Tarm Center kehrt zurück!

In den 80er- und 90er-Jahren waren die Party-Hallen legendär, lockten mit Star-DJs und Laser-Technik zig Besucher nach Bochum. Jetzt sollen sie also neu eröffnen, und das schon im Mai, wie „Ruhr 24“ berichtet.

Bochum: Institution feiert Mega-Comeback

Die beiden Inhaber wollen den leer stehenden Hallen neues Leben einhauchen. Als neuer Name soll „Tarm Event Center“ fungieren. Allerdings wird es keine Partys bis zum Morgengrauen geben. Stattdessen soll das Veranstaltungszentrum für Anmietungen zur Verfügung stehen. In den Hallen der ehemaligen Edel-Disko sollen Tagungen, Firmenfeiern, Präsentationen oder auch Messen mit bis zu 3.000 Besuchern stattfinden.

Rund eine Million Euro wurde in die Renovierung des Gebäudekomplexes investiert, die Bauarbeiten begannen im Frühjahr 2023. Jetzt ist man fast fertig. Möglicherweise kommt noch ein großer Gartenbereich dazu, inklusive Swimming Pool. Die damalige Kult-Disko setzte im Ruhrgebiet neue Maßstäbe.

Die Firma „Technische Akustik Rüdiger Müller“ (Tarm, daher der Name) setzte neben der Disko-Hallen noch auf ein Restaurant, mehrere Bars, einen Außenbereich mit Pool sowie für damalige Verhältnisse hochmoderne Licht- und Laser-Technik. Sogar TV-Shows wurden in den Hallen gedreht. Doch 2003 war Schluss, es konnte keine neue Pachtverlängerung ausgehandelt werden. Bald also die Rückkehr…