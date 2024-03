McDonald’s: Schock in Bochum – damit hat niemand gerechnet

Diese Nachricht dürfte viele McDonald’s-Kunden aus Bochum kalt erwischt haben. Denn nach fast 40 Jahren muss die Filiale am Hauptbahnhof für immer schließen. Jetzt geht eine Ära zu Ende!

Doch was sind die Gründe für die plötzliche Schließung in Bochum? Und wann müssen sich Kunden von ihrer Filiale in Bochum verabschieden? DER WESTEN hat bei McDonald’s nachgehakt.

McDonald’s in Bochum schon bald Geschichte

Das Restaurant an der Kurt-Schumacher-Platz 13 ist schon bald Geschichte. Am 31. März sollen die Türen der McDonald’s-Filiale für immer schließen. Dabei kam das Fast-Food-Geschäft in Bochum einer Institution gleich.

Seit dem 29.09.1984 ist es aus dem Stadtbild Bochums nicht mehr wegzudenken. Doch strategische Gründe zwingen die Betreiber jetzt zur bitteren Entscheidung. „Das bedeutet, dass wir unser aktuelles Restaurant- und Küchenkonzept an diesem Standort nicht in Gänze realisieren können“, teilt eine McDonald’s-Sprecherin auf Nachfrage mit.

Was passiert mit den Mitarbeitern?

Doch verlieren die Mitarbeiter jetzt ihre Jobs? Nein, denn allen Mitarbeitern soll ein Angebot unterbreitet worden sein, in andere Restaurants der Franchise-Partner zu wechseln, „von denen es derzeit noch sieben weitere in der näheren Umgebung gibt.“

Konkrete Pläne, neue Filialen in Bochum in der näheren Umgebung zu eröffnen, gebe es derzeit noch nicht. „Grundsätzlich sind wir immer an neuen, gut frequentierten Standorten interessiert“, so die McDonald’s-Sprecherin.