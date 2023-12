Lidl in Bochum: Eröffnung wieder geplatzt – der Grund macht Kunden fassungslos

Nicht schon wieder! Eigentlich wollte Lidl am Donnerstag (7. Dezember) seine neue Filiale in Bochum eröffnen. Der Discounter will am ehemaligen Real-Standort an der Hauptstraße in Bochum-Langendreer aufmachen. Der Laden ist auch bereits eingeräumt und darauf vorbereitet, Kunden zu empfangen.

Jetzt müssen diese aber stark bleiben, denn: Die Lidl-Eröffnung ist wieder geplatzt! Der Grund: Es gibt noch immer keine Betriebsgenehmigung. Es fehlen nach wie vor Gutachten und Sachverständigenberichte, die von der Stadt benötigt werden, um eine Genehmigung zu erteilen.

Lidl in Bochum: Eröffnung wieder geplatzt

Die nötigen Dokumente muss der Vermieter vorlegen. Und das ist noch nicht erfolgt. Der Vermieter des Standorts, der traditionell für den Einzelhandel in Bochum ist, ist die russische SCP Investmentgroup. Bitter, denn: Seit der Schließung der Real-Filiale 2021 zieht sich die Neueröffnung von Lidl und auch von Edeka dort wie Kaugummi.

Warum die Russen so agieren, ist unklar. Die Investmentgruppe hat sich bislang noch nicht geäußert. Sowohl Lidl als auch Edeka wissen noch immer nicht, wann sie ihre Läden eröffnen können. Es ist bereits das zweite Mal, dass der Discounter die Eröffnung verschieben muss.

Und auch Edeka „gibt auf“, macht schon länger keine Prognosen mehr, wann der Laden eröffnen könnte. Kunden schauen also weiter in die Röhre, oder besser: in die vollen Filialen. Und stehen vor verschlossenen Türen…