Leon Goretzka verkündet Bochum-Hammer! „Musste nicht lange darüber nachdenken“

Aus seiner Verbundenheit zu seiner Heimatstadt Bochum machte Leon Goretzka nie einen Hehl. In der Revierstadt lieben sie den Fußballer dafür, der beim VfL Bochum das Kicken lernte und insgesamt zwölf Jahre im Verein blieb – bevor es ihn über Schalke bis zum großen FC Bayern München zog. Praktisch, dass zwischen den Anhängern von Bayern und Bochum eine Fan-Freundschaft besteht.

Doch auch so ist der Draht nach Hause in den Ruhrpott für Goretzka nie abgebrochen. Nun hat der 57-fache deutsche Nationalspieler – der sich aktuell nach langer Pause wieder in die DFB-Elf zurückgekämpft hat – eine besondere Ankündigung gemacht, bei der viele Bochumer hellhörig werden dürften.

Leon Goretzka verkündet Bochum-Hammer!

Das Lokal-Portal „Hallobo“ teilte am Dienstag (18. März) eine Videobotschaft von Leon Goretzka, bei der viele Bochumer ganz genau hinhören dürften. Der Fußballer verkündet: „Ich darf heute mitteilen, dass ich die Eiche stiften darf zum 637. Maiabendfest der Bochumer Maiabendgesellschaft.“

Das Maiabendfest gehört zur festen Tradition in Bochum. Jahr für Jahr findet es am letzten April-Wochenende von Donnerstag bis Sonntag auf dem Boulevard in der City statt – in diesem Jahr also vom 24. bis 27. April. Dabei stehen ein großer Markt, ein Zapfenstreich, der traditionelle Festmarsch in den Bochumer Stadtteil Harpen sowie ein Familientag auf dem Plan.

„Ich habe mich extrem über die Anfrage gefreut“, gesteht Leon Goretzka in seiner Videobotschaft. Eine Eiche stehe für Beständigkeit – etwas, was dem Fußballer zufolge die Stadt Bochum und ihre Bewohner ausmache.

Der Kicker gerät ins Schwärmen: „Ich bin extrem froh, dass ich in Bochum groß geworden bin, und der Stadt unheimlich dankbar, und auch den Menschen, die dort leben. Und deswegen musste ich da nicht lange drüber nachdenken“.

Kommt Goretzka zum Feiern nach Bochum?

„Wir werden da einen großartigen Tag haben, wir als Bochumer können da uns und unsere Geschichte feiern“, betont Goretzka. „Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch.“

Ob und inwiefern Leon Goretzka selbst an den Festtagen in Bochum teilnehmen kann, wird sich zeigen. Der FC Bayern München bestreitet an dem besagten Wochenende ein Heimspiel gegen Mainz, die Ansetzung ist jedoch noch nicht genau terminiert.

Ursprung des Maiabendfestes ist übrigens ein Erlass aus dem Jahre 1388 vom damaligen Landesherren Graf Engelbert III. von der Mark: Weil die Bochumer einige Nutztiere, die durch Dortmunder Söldner geraubt wurden, wieder zurückholen konnten, dürften sie zur Belohnung eine Eiche im Wald fällen, sie in der Stadt verkaufen und von dem Erlös ein Fest feiern.