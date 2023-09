Hund vor Bochumer Tierheim ausgesetzt – DAMIT hat sein Besitzer nicht gerechnet: „Schande!“

Das Tierheim Bochum platzt derzeit aus allen Nähten (mehr hier). Egal, ob Hund, Katze oder Kaninchen. In der aktuellen Extremsituation ist es den Tierschützern zufolge nicht möglich, ein Tier von überforderten Haltern aufzunehmen. Anfragen gebe es reichlich: „Täglich erhalten wir Anrufe von Hundebesitzern die ihr Tier abgeben wollen, von Allergie, Überforderung bis hin zu kein Bock mehr auf den Köter ist alles dabei“, erklärt das Tierheim Bochum.

Man versuche zu helfen und beratend zur Seite zu stehen. Doch offenbar reicht das nicht aus. So hat ein Halter seinen Schäferhund am Sonntag (3. September) einfach an einen Baum vor dem Bochumer Tierheim angebunden. Dabei hatte der Besitzer offenbar die Kraft des jungen Vierbeiners falsch eingeschätzt.

Tierheim Bochum verzweifelt: „Was ist nur in der Welt los?“

So riss sich der Schäferhund los, rannte über die viel befahrene Unistraße Richtung Langendreer! Doch der verzweifelte Rüde muss einen Schutzengel gehabt haben und war zum Glück nicht auch noch auf die naheliegende Autobahn gerannt. Am Ende konnte der Vierbeiner unversehrt eingefangen werden und wurde von der Tierrettung ins Bochumer Tierheim gebracht.

Und hier wurde der Hund direkt erkannt! Denn der gechippte und registrierte Hund namens Apollo sei erst am Vortag beim Herbstfest des Tierheims gewesen. „Mit seinem völlig überforderten Herrchen, das ihn bei uns abgeben wollte“, erinnern sich Mitarbeiter. Der Mann habe das Tier erst wenige Tage zuvor bei „Kleinanzeigen“ gekauft. „Dem Herrchen haben unsere Tipps wohl nicht gereicht, auch konnte er wohl nicht abwarten, bis wir Apollo hätten aufnehmen können. Was ist nur in der Welt los?“, fragen die Tierschützer verständnislos.

Tierheim Bochum sucht Hunde-Besitzer

Tierfreunde schlagen in den Kommentaren zum Facebook-Beitrag des Bochumer Tierheims in eine ähnliche Kerbe. „Ein dreckiges, asoziales Verhalten“, macht sich einer Luft. „Eine Schande, wie einige Leute sich verhalten“, urteilt eine andere. Der Hund hingegen hat das volle Mitleid der Hunde-Fans sicher: „Dieser arme Knopf. Danke, dass ihr für ihn da seid!“

Das Tierheim Bochum hat nun angekündigt, die Identität des Besitzers ausfindig machen zu wollen, um ihn anzuzeigen. An alle Hundebesitzer richten die Mitarbeiter jetzt einen emotionalen Appell: „Wir hier in den Tierheimen geben täglich unser Bestes, hört auf uns zu drohen, uns zu verspotten und uns unter Druck zu setzen, wenn wir Eure Tiere nicht sofort aufnehmen können. Lernt endlich Verantwortung zu übernehmen! Dazu gehört auch, keine Tiere aus Verkaufsportalen zu übernehmen.“