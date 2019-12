Herne: Dieser Mann verteilte Pizzen an Obdachlose – DAS hat er 2019 geplant

Alex Sharif (rechts) beim Pizzabacken in seiner Pizzeria in Herne. Er erwartet an Heiligabend mindestens 300 Bedürftige, die eine kostenlose Pizza wollen.

Herne. Da wird einem nicht nur warm ums Herz, sondern da wird auch gleich der Bauch voll...

Alex Sharif (37) aus Herne plant mit seiner „Pizzeria Arena“ bereits zum dritten Mal in Folge eine besondere Spende an Weihnachten: Er will Pizzen backen, sie zwischen 14 und 18 Uhr an Obdachlose und Bedürftige verteilen!

Herne zu Weihnachten: Bäcker plant mit 300 Pizzen

Schon im letzten Jahr war die Resonanz auf die Spende derart positiv, dass Pizzabäcker Sharif 2019 nachlegen will. Der 37-Jährige zu DER WESTEN: „Wir lassen die Aktion im Vergleich zu den Vorjahren eine Stunde länger laufen. Ich rechne deshalb mit noch mehr Gästen, mindestens 300 Personen.“ Heißt also: Er stellt sich auch darauf ein, 300 Pizzen zu backen...

Mit diesem Flyer macht Pizzabäcker Alex Sharif auf die dritte Auflage seines Weihnachtsessens aufmerksam. Foto: Privat

Die Vorbereitungen dafür will er eine Woche vor Heiligabend beginnen, dazu über Facebook, Instagram und Plakaten auf die Aktion aufmerksam machen. Sharif: „Klingt verrückt, aber die meisten Betroffenen haben ein Smartphone, sind in Facebook-Gruppen organisiert und kriegen so davon mit.“

Bedürftige aus dem Umland sollen auch kommen

Und weiter: „Ich werde auch Anlaufstellen wie Caritas und Obdachlosenhilfen kontaktieren, um dort Bustickets zu verteilen. So können auch Bedürftige aus dem näheren Umland anreisen.“

„Will die Menschen aus dem Alltag holen!“

Wichtig für ihn sei der Kontakt zu den Menschen, die Hilfe brauchen und sich seine warme Pizza schmecken lassen. Zwar könne er nichts an ihrer Lebenssituation als Ganzes verbessern, so Sharif. Aber: „Diese Menschen kommen hier aus dem Alltag raus. Man kann quatschen, schenkt ihnen Aufmerksamkeit, spendet Trost, gerade an Heiligabend. Sie merken, dass sie nicht allein sind, treffen hier Freunde und lernen neue Menschen kennen.“

SO könnt ihr helfen

Die Aktion findet am 24. Dezember von 14 bis 18 Uhr in der „Pizzeria Arena“ (Bahnhofsplatz 3) in Herne statt. Geldspenden kannst du HIER via Paypal überweisen. (mg)