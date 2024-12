Gil Ofarim in Bochum: Konzert-Ankündigung sorgt für Wirbel – jetzt sprechen Veranstalter Klartext

Gil Ofarim soll im Matrix in Bochum auftreten, das verriet der Sänger Ende November auf seinem Instagram-Account. Doch die Nachricht stößt auf wenig positive Stimmen. Jetzt hat der Veranstalter selbst sich mit einem Statement gemeldet – und spricht Klartext.

Die Matrix ist ein Musikclub in Bochum, in dem sowohl Clubevents als auch Konzerte oder Fremdveranstaltungen stattfinden. Sie gehöre zu den „traditionsreichsten Warehouse-Locations in Deutschland“, wie es auf der Internetseite heißt.

Bochum: Gil Ofarim-Konzert sorgt für Wirbel

Ende November kündigte Gil Ofarim an, dass man ihn bald in der Bochumer Matrix sehen würde. „Ich freue mich auf mein erstes richtiges Konzert nach Jahren wieder!“, schrieb der Rockmusiker unter den Instagram-Post. Unter dem Motto „Korrektur der Zeit“ ist der Künstler am 17. April 2025 in der Matrix zu sehen. Auf dem Bild sitzt Ofarim auf einem Stein, hat das Gesicht Richtung Himmel gereckt.

Im Gegensatz zum Sänger, der auf dem Bild ganz entspannt zu sein scheint, sorgt die Nachricht für große Aufregungen bei anderen Instagram-Usern. „Frage mich, wie du da auf der Bühne stehen willst, so ganz ohne Rückgrat“ oder „Peinlicher geht nicht“, sind nur zwei der zahlreichen Kommentare, die unter dem Beitrag zu lesen sind. Die User wollen Ofarim offensichtlich nicht im Bochumer Matrix sehen.

Veranstalter spricht Klartext

Nun hat sich auch die Matrix mit einem Statement gemeldet: „Wir möchten und hiermit zu den Diskussionen äußern, die aktuell immer wieder im Vorfeld des geplanten Auftritts von Gil Ofarim am 17. April 2025 bei uns in der Matrix Bochum auftauchen. Wir nehmen die geäußerten Bedenken ernst und verstehen, dass dieser Auftritt für einige von euch kontrovers ist“, schreibt der Veranstalter. Weiter unten heißt es: „Wir persönlich glauben daran, dass alle Menschen die Möglichkeit verdienen, sich zu entwickeln, aus Fehlern zu lernen und eine neue Perspektive zu bekommen. Daher haben wir uns entschieden, einem Künstler trotz einer aktuell umstrittenen Diskussion die Hand zu reichen und ihm eine Chance für einen Neuanfang zu bieten“.

Die Eventlocation stünde „in erster Linie für Unterhaltung. Wir möchten unseren Besuchern eine gute Zeit bescheren und ihnen die Möglichkeit geben, die Musik, die sie lieben, hautnah und live zu erleben – unabhängig von Kategorien, Stilistiken oder Wertungen“. Der Matrix Bochum betont, dass es Ziel sei, „Raum für Vielfalt und kulturelle Bereicherung zu schaffen und den Mittelpunkt unseres Handelns rein auf die Musik zu legen“.

Gerichtsverfahren wurde eingestellt

Im November 2023 wurde ein Gerichtsverfahren gegen Gil Ofarim eingestellt, nachdem der Sänger die Anschuldigungen wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung gestanden hatte. Zuvor hatte der jüdische Musiker einen Hotelangestellten in einem Video des Antisemitismus bezichtigt, behauptete, wegen seiner Kette mit einem Davidstern kein Zimmer bekommen zu haben. Auf den Aufnahmen war dieser Kette jedoch nicht zu sehen. Ofarim musste eine Geldstrafe zahlen.

Trotz der Diskussionen um den Auftritt wird das Gil-Ofarim-Konzert wohl wie geplant stattfinden. Das geht zumindest aus dem Statement, das der Matrix-Club Bochum herausgegeben hat, hervor.