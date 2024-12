Michael Wendler in Bochum? Kult-Disco sorgt selbst für Klarheit – „Die beste Wahl“

Es ist eine unendliche Geschichte. Seitdem er Anfang 2021 wegen seiner verschwurbelten Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie aus der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ geflogen ist, bekommt Michael Wendler in Deutschland kein Bein mehr auf den Boden. Bis jetzt? Kommt es in Bochum zum großen Comeback?

Wo sollte und wollte „der Wendler“ nicht schon überall auftreten, um an seine einst so erfolgreiche Schlager-Karriere anzuknüpfen? Bei einem Festival in Griechenland, dann in Oberhausen, im Dorf Münsterland… Doch kaum war jeweils die Ankündigung veröffentlicht, brandeten Protestwellen auf. So kam bisher kein Comeback zustande. Anfang November sorgte der in den USA lebende Wendler dann abermals für Aufregung: Ein Auftritt in einer Bochumer Kult-Disco sei unter Dach und Fach. Jetzt meldet die sich selbst zu Wort.

Bochum: Kuklt-Disco bestätigt Auftritt von Michael Wendler

Die Rede ist vom „Prater“ in Bochum. Schon als vor einigen Wochen die ersten Informationen durchsickerten, liefen die Fans Sturm. Wohlgemerkt die Prater-Fans, nicht die von Michael Wendler. Die Disco selbst hielt sich lange bedeckt. Doch jetzt sorgt der Nightlife-Tempel selbst für Klarheit. Ein Instagram-Post spricht Bände.

+++ Hier hätte der Wendler auftreten können, aber er wollte nicht: Erneutes Drama um Michael Wendler – Kiosk-Besitzer aus NRW kassiert eiskalte Klatsche +++

Da heißt es wörtlich: „Schlager Party mit MICHAEL WENDLER -live on Stage-. Freut euch auf einen unvergesslichen Abend, an dem der König des Popschlagers nicht nur seine größten Hits zum Besten gibt, sondern auch brandneue Songs aus seinem mit Spannung erwarteten neuen Album ,Unfassbar stark‘ präsentiert!“ Am Samstag, 24. Mai, soll das Event stattfinden.

Prater-Fans überwiegend kritisch: „Keine Bühne mehr bieten“

Aus einer weiteren Text-Passage des Insta-Post lässt sich herauslesen, dass man beim Prater in Bochum offenbar von einem Bewusstseinswandel bei Michael Wendler ausgeht. Da heißt es: „Wenn MICHAEL WENDLER sich um 180 Grad dreht,

HELENE FISCHER den DJ liebt und atemlos durch die Tanzfläche steppt,

während DJ ÖTZI und Anton mit BEATRICE EGLI die Herzen brennen lässt.

JÜRGEN DREWS sein Schloss baut und KERSTIN OTT wie immer lacht! …“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wendler hat sich also um 180 Grad gedreht? In den Kommentaren unter dem Prater-Post prallen die Meinungen aufeinander. „Sorry, aber ich hoffe, der Laden bleibt an dem Abend leer“, schreibt ein Kritiker. Eine andere Nutzerin meint: „Ich liebe das Prater. Aber so jemandem noch eine Bühne zu bieten? Vielleicht nochmal überdenken.“ Eine weitere Nutzerin betont: „Diesem Menschen sollte man keine Bühne mehr bieten!“ Ein weiterer weiblicher Prater-Fan schreibt: „Ich weiß ja jetzt nicht so, ob das die beste Wahl ist.“ Und noch mehr Nutzer-Kritik: „Danke für die Info, weiß Bescheid, wo ich nicht bin.“

Mehr News:

Aber Michael Wendler hat auch in der Bochumer Prater-Community einige Fans, die ihm den Rücken stärken. „Einfach nur schön“, schreibt eine Nutzerin. Und eine andere: „Haha, ich feier ihn! Ich freu mich.“

Bleibt abzuwarten, ob es wirklich zum großen Wendler-Event im Bochumer Prater kommt – oder ob doch wieder eine Absage folgt.