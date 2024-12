Bochum: Häme für blau-weißen Weihnachtsbaum – „Sieht furchtbar aus“

Egal wo man im Ruhrgebiet hinsieht, die Vorweihnachtszeit ist in vollem Gange. Jede Pott-Stadt hat ihren eigenen Weihnachtsmarkt, darüber hinaus sind auch viele andere Orte weihnachtlich geschmückt.

Auch in Bochum ist neben dem Weihnachtsmarkt in der City auch festliche Stimmung am Bahnhof eingekehrt. Auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes ist ein großer Weihnachtsbaum aus Lichterketten und blauen und weißen Lichtkugeln aufgebaut. Das stößt vielen Bochumern sauer auf.

Bochum: Weihnachtsbaum erinnert an S04

In der Vorweihnachtszeit kann es gar nicht genug weihnachtliche Deko und Lichter geben, sollte man meinen. In Bochum freut man sich aber scheinbar nicht über jede festliche Aktion. In einer lokalen Facebook-Gruppe veröffentlicht eine Frau ein Foto von dem Weihnachtsbaum aus blau-weißen Lichtern, der aktuell auf dem Bahnhofsvorplatz steht.

„Natürlich blau-weiß“, kommentiert sie ihren Schnappschuss. Doch nicht alle Bochumer in der Facebook-Gruppe freuen sich so wie sie. „Na toll, ein Gelsenkirchen-Baum, super“, schreibt etwa jemand hämisch. Schließlich sind nicht nur die Farbe des VfL Bochum blau-weiß, sondern auch die des Lokalrivalen FC Schalke 04.

„Sieht eher nach S04-blau aus“, findet auch jemand weiteres. Ein weiterer Kommentator bemerkt: „Gelsenkirchen hatte mal einen Ähnlichen.“

Bochum: Weihnachtsbaum spaltet die Gemüter

Doch auch abgesehen vom FC Schalke 04 finden einige Anwohner die Lichtertanne nicht schön. „Sieht der furchtbar aus“, schreibt ein Mann. Und ein anderer findet, dass die Deko nichts mit einem richtigen Weihnachtsbaum gemein hat: „Wo lebt ihr denn um Gottes Willen? Natur ist das Schönste.“

Trotz aller Kritik ist der Baum am Hauptbahnhof in Bochum am Ende aber eben auch Geschmackssache. So hinterlassen viele Einwohner lobende Kommentare zu dem Foto: „Oh so schön“, „Mega“ und „Toll“ sind nur einige der positiven Bemerkungen.