Bochum: Großeinsatz der Polizei bei der Sparkasse ++ Explosionsgefahr ++ Festnahme erfolgt

Aufgrund einer aktuellen Gefahrenlage gibt es am Dienstagnachmittag (19. März) einen größeren Polizeieinsatz in Bochum-Wattenscheid.

Im Bereich einer Bankfiliale der Sparkasse in der Oststraße 35 in Bochum sind jede Menge Einsatzkräfte vor Ort. Wie der Polizeisprecher der Polizei Bochum, Frank Lemanis, DER WESTEN mitteilte, wurden das Bankgebäude sowie weitere angrenzende Gebäude evakuiert. Hintergrund sind zwei verdächtige Gepäckstücke, die in der Bankfiliale entdeckt wurden.

Inzwischen wurde wohl eine Person festgenommen. Weitere Details nannte eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht. Gegen die Person werde nun weiter ermittelt.

Bochum: Explosionsgefahr bei der Sparkasse

Aktuell ist die Polizei mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Man gehe immer von der größtmöglichen Gefahr aus, heißt es vom Polizeisprecher.

Sogenannte Entschärfer der Tatortgruppe Spreng und Brand des LKA untersuchen derzeit die verdächtigen Gepäckstücke in der Sparkasse in Bochum-Wattenscheid.

Polizei bündelt ihre Kräfte

Aufgrund der noch nicht einzuschätzenden Gefahrenlage schöpfe man aus dem vollen Fundus der Einsatzkräfte. Daher hat die Polizei Dortmund die Ermittlungen übernommen und arbeitet hier eng mit der Polizei Bochum zusammen.

Wir berichten an dieser Stelle weiter, wenn es neue Erkenntnisse beim Großeinsatz der Polizei gibt.