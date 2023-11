Bochum: Alarm-Sirene schreckt Anwohner auf – was steckt dahinter?

Alarm-Sirenen in Bochum? Was ist denn da plötzlich los?

Das werden sich die Anwohner in Bochum-Wattenscheid am Samstag (4. November) sicherlich gefragt haben. Bei der Feuerwehr an der Grünstraße, nahe der A40, schrillten gegen 11 Uhr plötzlich Alarm-Sirenen. Was steckt dahinter?

Das könnte dich auch interessieren: Tierheim Bochum muss Hund aufnehmen: „Ekel stand unseren Pflegerinnen ins Gesicht geschrieben“

Bochum: Plötzlich ertönt Alarm-Sirene

Ist etwa wieder Warntag? Nein, keinesfalls. Es war nur eine einzige Sirene, die am Samstagvormittag plötzlich in Wattenscheid ertönte. Da wird manch ein Anwohner beim entspannten Wochenend-Frühstück sicherlich aufgeschreckt sein und mit dem Schlimmsten gerechnet haben.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Doch Entwarnung – es besteht keine Gefahr! Wie die Stadt Bochum erklärt, handelt es sich nur um einen Probealarm. „Wir testen heute in Wattenscheid eine Sirene auf der Feuerwehrwache 1 an der Grünstraße“, schreibt die Stadt auf Facebook. Daher also die Sirenen ab 11 Uhr morgens.

Und das hat auch einen wichtigen Grund. „Die Sirene hatte am 26. September aus technischen Gründen versehentlich ausgelöst“, so die Stadt. „Daher hat das kommunale Krisenmanagement die Sirene durch eine Fachfirma prüfen lassen. Um die Funktionsfähigkeit dieser Sirene zu testen, ist ein Probealarm notwendig.“ Schließlich will man sich im Ernstfall auch auf das Alarmsystem verlassen können.

Mehr News:

So läuft der Probealarm ab

„Der Probealarm besteht aus drei Tönen, die jeweils für eine Minute zu hören sein werden“, erklärt die Stadt Bochum. „Der Alarm beginnt mit einem Dauerton, auf den ein auf- und wieder abschwellender Heulton folgt, und endet erneut mit einem Dauerton. Der Dauerton bedeutet Entwarnung, der Heulton signalisiert Warnung in Gefahrensituationen. Zwischen den Tönen gibt es je eine Pause von fünf Minuten.“