Stadt Bochum verkündet strenge Grill-Regeln – Bürger spotten: „Lachnummer des Jahrhunderts“

Das traumhafte Sommer-Wetter treibt die Menschen in Bochum wieder reihenweise ins Freie. Auf dem Plan stehen: eine Abkühlung im Freibad, ein Besuch im Park, ein leckeres Eis – oder natürlich Grillen!

Doch Vorsicht! Ab Mittwoch (18. Juni) gelten in Bochum strenge Regeln, was das Grillen betrifft. Vor einigen Wochen wurde eine neue BOSVO (= Bochumer Sicherheitsverordnung) beschlossen – die nun endgültig in Kraft tritt. Doch so richtig ernst scheinen sie viele Bochumer nicht zu nehmen.

Stadt Bochum verkündet Grill-Regeln

Ob Grillen in öffentlichen Parks und Grünanlagen erlaubt ist, wird durch den Graslandfeuerindex geregelt. Es gibt fünf Gefahrenstufen, Stufe 5 markiert die höchste. Die neue BOSVO legt fest, dass ab Stufe 3 das Grillen in öffentlichen Parks und Grünanlagen verboten ist.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt täglich bekannt, wie hoch die Brandgefahr in offenen Grasflächen ist. Entsprechend können sich Bochumer tagesaktuell darüber informieren, ob Grillen aktuell erlaubt ist oder nicht.

Mehr News:

Kürzlich wies die Stadt Bochum auf Facebook erneut auf die Grill-Regeln im Stadtgebiet hin. Doch aus den Kommentaren geht hervor, dass kaum ein Bewohner der Revierstadt daran glaubt, dass diese Regeln irgendetwas nennenswertes bewirken werden.

„Wer soll es kontrollieren?“

In den Kommentaren wird vor allem deutlich, dass die Bürger an der Kontrolle und Durchsetzung der Regelungen zweifelt:

„Ihr seid viel zu feige, um das zu kontrollieren und durchzusetzen“

„Frage mich ja, wer das kontrollieren möchte. Stichwort: Ümminger See.“

„Freue mich schon, wenn das hier am Ümminger See umgesetzt wird. Das ist die Lachnummer des Jahrhunderts. […] Schätze, die Stadt Bochum wird nun hunderte Menschen einstellen fürs Ordnungsamt.“

„Wer setzt das Verbot denn durch? Es traut sich doch niemand dort hin, die Angst vor Konfrontation ist anscheinend zu groß.“

„Wer soll es kontrollieren und durchsetzen? Das Ordnungsamt hat bei dem Thema bis jetzt nicht viel erreicht, außer an Chaostagen blöd zu gucken.“

Übrigens: Auf das Grillen auf dem eigenen Privatgrundstück hat der Graslandfeuerindex und die damit verbundenen Regeln der Stadt Bochum keinerlei Einfluss. Das ist jederzeit erlaubt.