Bochum: Heftiger Unfall auf der Königsallee! Transporter erfasst Fahrradfahrer – Lebensgefahr!

Dramatischer Verkehrsunfall nahe der Bochumer Innenstadt!

Am Mittwoch (10. April) ist ein Kleintransporter von der Fahrbahn der Königsallee abgekommen und hat dabei einen Pedelecfahrer erwischt. Dieser schwebt nun in Lebensgefahr. Es gab jedoch noch weitere Verletzte bei dem Unfall in Bochum.

Bochum: 4 Verletzte bei Unfall – darunter auch ein Kind (2)

Am Mittwoch gegen 16.50 Uhr soll eine Kleintransporterfahrerin aus Bottrop auf der Königsallee in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen sein. Mit im Auto ihr zweijähriger Sohn. An der Ecke Berneckerstraße kam sie allerdings von der Fahrbahn ab und prallte mit einem Pedelecfahrer zusammen.

Der 63-Jährige wurde dabei schwer verletzt und schwebt nun in Lebensgefahr. Doch auch die 29-Jährige und ihr Kind erlitten leichte Verletzungen und mussten ebenso wie der Fahrradfahrer ins Krankenhaus gebracht werden. Es gab jedoch noch einen weiteren Verletzten.

Fahrerin streift noch Auto und reist Ampel um

So soll die Bottroperin zuvor noch für einen weiteren Unfall verantwortlich sein. Wie Zeugen gegenüber der Polizei Bochum aussagten, habe die 29-Jährige auf ihrer Fahrt mehrfach die Spur gewechselt und andere Fahrzeuge überholt.

Kurz vor der Einmündung zur Berneckerstraße touchierte sie dann ein Auto. Der darin sitzende 51-jährige Bochumer wurde über den Grünstreifen abgedrängt und blieb quer auf der Berneckerstraße stehen. Auch er verletzte sich dabei leicht, brauchte jedoch keine medizinische Versorgung.

Dadurch sei auch der Kleintransporter von der Straße abgekommen und habe vor dem Zusammenprall mit dem Pedelecfahrer noch einen Ampelmast mitgerissen. Insgesamt gab es vier Verletzte und es entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei musste die Unfallstelle über Stunden absperren. Jetzt ermittelt das Verkehrskommissariat.