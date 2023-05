Bochum: Frau (64) will Straße überqueren – jetzt schwebt sie in Lebensgefahr

In der Innenstadt von Bochum kam es am späten Freitagnachmittag (5. Mai) zu einem dramatischen Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Fußgängerin aus dem benachbarten Gelsenkirchen wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Autos waren nicht beteiligt. Aber was ist dann passiert?

Bochum: Fußgängerin bei Kollision lebensgefährlich verletzt

Eine 64-jährige Fußgängerin wurde am Freitagnachmittag in Bochum bei einer Kollision schwer verletzt. Nun schwebt sie in Lebensgefahr. Doch statt mit einem Auto, ist sie mit einem Fahrrad zusammengestoßen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Zusammenstoß mit einem Fahrrad rechnen wahrscheinlich die wenigsten und unterschätzen so schnell die Gefahr, die auch von Zweirädern ausgehen kann.

Bisher ist bekannt, dass eine 28-jährige Bochumerin gegen 17.50 Uhr auf ihrem Fahrrad die Bongardstraße Richtung Rathaus gefahren ist. In Höhe der Hausnummer 29 trat die 64-jährige Frau aus Gelsenkirchen wohl plötzlich auf die Straße, wodurch es zur Kollision kam. Dabei stürzte die Fußgängerin zu Boden und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Die Radfahrerin blieb unverletzt

Die 64-Jährige wurde so schnell wie möglich per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Hier wurde sie stationär aufgenommen.

Bei der Kollision im Straßenverkehr blieb die junge Radfahrerin aus Bochum zumindest unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.