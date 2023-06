Bochum: Mann öffnet nachts seine Tür – kurz darauf wird er getötet ++ Festnahme!

Brutales Verbrechen am späten Sonntagabend (4. Juni) in Bochum. Nach bisherigen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Bochum klingelte es gegen 23.25 Uhr in einer Wohnung im Bereich der Sodinger Straße im Stadtteil Hiltrop.

Der Anwohner (49) öffnete die Tür. Nur wenige Momente später war der 49-Jährige tot. Die Polizei Bochum hat bereits einen Tatverdächtigen (36) festgenommen, der jetzt auch in Untersuchungshaft sitzt.

Bochum: Mann in eigener Wohnung erstochen

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 36-Jährige mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen haben soll und anschließend geflüchtet sei. Zeugen des Vorfalls wählten sofort den Notruf. Der Rettungsdienst rückte an und versuchte alles, das Leben des 49-Jährigen zu retten.

+++ Bochum: Zwei Jahre nach Schüssen auf Synagoge – Polizei vermeldet Festnahme! +++

Doch die Verletzungen waren zu schwer. Der Bochumer verstarb noch im Hausflur an den Folgen der Messer-Attacke. Die Polizei fahndete danach mit Hochdruck nach dem Angreifer. Dabei kamen die Beamten dem 36-jährigen Tatverdächtigen auf die Spur. Der polizeibekannte Mann konnte kurz darauf festgenommen werden. Bei seiner Festnahme stellten die Einsatzkräfte ein Messer sicher. Weitere Untersuchungen müssen nun zeigen, ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt.

Warum musste der Bochumer sterben

Die Hintergründe der tödlichen Attacke sind bislang völlig unklar. Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte ein Sprecher der Polizei Bochum mit, dass davon auszugehen sei, dass sich der Tatverdächtige und das Opfer kannten. Unklar ist jedoch, ob es einen Streit gegeben haben könnte und warum dieser derart eskalierte. Zumindest hatte sich der 36-Jährige noch kurz in der Wohnung seines Opfers aufgehalten, bevor er zustach.

Mehr Themen:

Der 36-Jährige wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Es liegen bislang keine Informationen darüber vor, ob der Mann die Tat gestanden hat. Er soll bereits wegen verschiedener Delikte polizeilich in Erscheinung getreten sein – darunter Körperverletzungen und Drogendelikte. Die Ermittlungen einer Mordkommission der Polizei Bochum dauern an.