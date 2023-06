Bochum bei Ranking ordentlich abgewatscht – „Keine schöne Stadt“

Das Ruhrgebiet versprüht seinen ganz eigenen Charme. Für viele Bewohner ist der Pott einfach Heimat und sie wollen hier unter keinen Umständen weg. Die Stadt Bochum kam jetzt bei einem Ranking allerdings gar nicht gut weg. In den sozialen Netzwerken wird darüber heiß diskutiert.

„Bochum, ich komm‘ aus dir“, singt Herbert Grönemeyer in seinem Song „Bochum“. Ein klares Liebesbekenntnis an die Stadt. Doch glaubt man einem aktuellen Ranking, dann ist es in Bochum gar nicht so schön. Das will zumindest die „Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH“ (IW Consult) herausgefunden haben.

Bochum in mehreren Bereichen in schlechtester Kategorie

Die Firma wurde beauftragt, eine „Halbzeitbewertung“ zwischen den Kommunalwahlen (die letzte gab es im September 2020) durchzuführen und das Kommunalranking für die 396 Kommunen in NRW zu aktualisieren. Dabei schnitt Bochum alles andere als gut ab.

Im NRW-Kommunalranking im Bereich Wirtschaft, Arbeit, Wohnen und Lebensqualität liegt Bochum beim Niveauranking in der schlechtesten Kategorie! Schwacher Trost: Beim Dynamikranking reichte es immerhin für die zweitschlechteste Kategorie.

Facebook-User diskutieren heftig

In einer Bochumer Facebook-Gruppe wurde die Studie jetzt geteilt – und in den Kommentaren entbrannte eine heftige Diskussion. „Natürlich hat das Ruhrgebiet bei Auswärtigen ein Imageproblem. Natürlich ist Bochum optisch keine schöne Stadt. Suchen sich gesuchte Fachkräfte auf Jobsuche deshalb eher andere Städte aus. Warum soll ich als Fachkraft nach Bochum ziehen, wenn ich mir die Orte aussuchen kann? Natürlich hat Bochum Einwohner verloren, ein wichtiger Grund ist der Strukturwandel. Das ist doch alles nichts neues. Dennoch ist unbestritten, dass Bochum sehr an seiner Zukunft bastelt“, meint beispielsweise ein Facebook-User.

Ein weiterer Anwohner ging direkt auf den Kommentar ein: „Mit ‚Zukunft basteln‘ hast du vielleicht unbewusst den richtigen Ausdruck verwendet. Bochum tut etwas, ohne Frage. Aber ist das genug? Da muss man leider sagen, nein, man tut zu wenig.“ Ein heißes Thema, bei dem die Meinungen eben auseinandergehen.