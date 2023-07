Das Tierheim in Bochum hat in einem emotionalen Post auf Facebook seinem Ärger freien Lauf gelassen. Streitpunkt ist der Zustand der Spendenhütte. Der Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung möchte es nicht akzeptieren, dass die Spendenhütte als Müllentsorgung missbraucht wird. „Wir verstehen es nicht…“, schreibt der Tierschutzverein.

Auf der einen Seite sei man sehr dankbar für die tolle Spendenbereitschaft, welche das Tierheim Bochum tagtäglich als Unterstützung erhält. Auf der anderen Seite ist man aber total empört, dass die Spendenhütte immer wieder als Müllablage missbraucht werde.

Tierheim Bochum: „Hygiene ist das A und O“

„Nicht nur, dass unsere Tiere sich an kaputten Sachen verletzten können, Hygiene ist das A und O. Angefressen, zerfressen, noch voller Kot und vollgesaugt mit Urin. Glaubt ihr wirklich, dass wir so was benutzen würden?“, schreibt der empörte Tierschutzverein auf Facebook und beantwortet die rhetorische Frage direkt mit einem fetten „NEIN!“.

Für das Tierheim seien diese Art von Spenden absolut keine Unterstützung. Im Gegenteil, durch die dreckigen und kaputten Spenden hat der Tierschutzverein Mehrkosten und Mehrarbeit aufgrund der Entsorgung. „Unseren Tieren helft ihr damit null“, ärgert sich der Tierschutzverein.

Spenden vorher prüfen lassen

Die Tierschützer bitten ihre potenziellen Spender in Zukunft darum, bei Unsicherheiten vorab ein Foto der Spende an das Tierheim zu schicken. Und wenn es dann tatsächlich brauchbar ist, würden sich die Tierschützer sehr darüber freuen, wenn die Spenden vorher etwas sauber gemacht werden.

Auf Facebook kommt der Aufruf gut an und das Tierheim erntet viel Zuspruch. Eine Userin schreibt: „Igitt, was für ein Gammel. Da möchte ich nicht wissen, wie es bei denen Zuhause aussieht“. Eine weitere Facebook-Userin sieht es ähnlich: „Dass die Leute sich nicht schämen! Schämen, so was abzugeben und sich schämen, das andere sehen, wie versifft ihr Tier gelebt hat“.

