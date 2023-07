Schüsse in der Bochumer Innenstadt! In der Nacht auf Sonntag (23. Juli) musste eine Sondereinheit der Polizei zu einem Mehrfamilienhaus an der Kanalstraße ausrücken.

+++ Bochum: Sanitäter nach Sekunden da – Frau stirbt nach Unfall-Drama +++

Von dort hatte ein Anwohner um kurz nach Mitternacht Knallgeräusche gehört und einen Mann mit einem Gewehr in der Hand auf einem Nachbarbalkon gesehen haben. Der zielte plötzlich auf ihn. Sofort wählte der Zeuge den Notruf und die Polizei Bochum griff zu.

Bochum: SEK umstellt Haus nach Schüssen

Gegen 0.30 Uhr am Sonntag bemerkte der Anwohner zunächst die Knallgeräusche von seinem Dach und griff den Hörer, um den Polizeinotruf 110 zu wählen. Dann lünkerte er auf seinen Balkon rüber zum Nachbarn und sah dort eine Person mit einem Gewehr in der Hand. Die bemerkte ihn auch und zielte plötzlich mit der Waffe auf ihn.

Auch aktuell: Burger King in Bochum: Mitarbeiter wollen Filiale schließen – plötzlich stürmen Maskierte das Fast-Food-Restaurant

Der Mann flüchtete zurück in seine Wohnung und hörte wenig später weitere Schüsse. Die Polizei hatte in der Zwischenzeit Einsatzkräfte vorgeschickt, die das Haus umstellten. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) drang in die Wohnung des mutmaßlichen Schützen und fand dort zwei Männer vor.

Zwei Männer (42, 44) vorläufig festgenommen

Die Beamten nahmen die zwei Bochumer im Alter von 42 und 44 Jahren fest. Weil sich einer von ihnen währte und Widerstand gegen die Festnahme leistete, wurde er dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte.

Mehr Meldungen aus der Stadt:

Beide Männer seien stark betrunken gewesen und der Polizei bereits bekannt. Schnell fand sich in der Wohnung auch die Waffe an, bei der es sich allerdings lediglich um ein Luftgewehr handelte. Nun wird die Kriminalpolizei weiter ermitteln.