Bochum: Promis strömen in die Stadt – der Hintergrund ist ernst

Mit einem großen Anliegen wollen zahlreiche Promis im Frühjahr nach Bochum anreisen. Bei einer Benefizveranstaltung am 12. März wollen sie ein Zeichen setzen für den Kinderschutz. Die bekannten Persönlichkeiten folgen dabei dem Ruf von Kinderschützer Dennis Engelmann und Patrick Sass.

Der Schauspieler, bekannt aus „What a Man“ an der Seite von Matthias Schweighöfer und als Hauptdarsteller in der Roman-Verfilmung „Operation Thule“, ist Schirmherr des Charity-Events mit Fußballspiel für misshandelte und missbrauchte Kinder. Zu den Unterstützern des Events gehört unter anderem Sarah Connor.

Bochum: Diese Promis kommen zum Kicken

Die Liste der Prominenten, die bei der Veranstaltung „Kinderseelenschützer meets friends“ dabei sein will, ist lang. Neben der Botschafterin Julija Pajic (ehemalige MMA-Fighterin) haben folgende Persönlichkeiten zugesagt:

Torsten „Toto“ Heim (Kultcop aus dem TV)

Klaus Gjasula (Fußballprofi bei SV Darmstadt)

M.I.K.I. (Rapper und derzeit auf Platz 20 der Albumcharts)

Tim Rasch (Schauspieler)

Lumaraa (Sängerin)

Frank Kubiak (Schauspieler)

André Arndt (Star-Fotograf)

Aylin Sauvage und Sabrine Khan (Tänzerinnen und Influencerinnen)

Kevin Yanik (Sänger u.a.)

Neben den Promis haben auch zahlreiche Kinderschutzakteure zugesagt.

Dennis Engelmann (re.) und Patrick Sass planen ein Promi-Event in Bochum. Foto: Kinderseelenschützer e.V.

Sarah Connor unterstützt Aktion in Bochum

Einige Prominente, die nicht persönlich dabei sein könne, haben angekündigt, die Aktion anderweitig zu unterstützen. Dazu zählen nach Angaben von Dennis Engelmann (Verein „Kinderseelenschützer“) zum Beispiel Sarah Connor und Ivana Santa Cruz.

Wo die Veranstaltung stattfinden wird, ist noch unklar. „Hier stehen wir mit der Stadt Bochum im Austausch, die uns bei der Suche nach einer geeigneten Sportstätte für so ein großes Event unterstützt“, sagte Dennis Engelmann gegenüber unserer Redaktion. Auch der VfL Bochum sei in die Gespräche eingebunden. Sollte sich zu dem Termin kein geeigneter Austragungsort finden, werde man in eine andere Ruhrgebietsstadt ausweichen.

