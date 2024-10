Bochum: Streit eskaliert – Mann fällt aus 4. Stock ++ Hubschrauber im Einsatz

Dramatische Szenen in Bochum!

Am frühen Sonntagmorgen (20. Oktober) musste die Polizei nach Bochum-Weitmar ausrücken. An der Kaulbachstraße war ein Mann aus dem 4. Stock eines Hauses gestürzt!

Bochum: Mann stürzt aus 4. Stock

Der 36-Jährige war bei dem Sturz aus dem 4. Stock schwer verletzt worden – hatte jedoch gleichzeitig Glück im Unglück. Denn der Aufprall wurde durch einige Müllsäcke, die am Boden unter dem Fenster liegen, leicht abgedämpft. Womöglich hat er es diesem ungewöhnlichen Zufall zu verdanken, dass seine Verletzungen nicht lebensbedrohlich ausfielen. Der Bochumer wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Als Ursache für den Sturz aus dem Fenster vermutet die Bochumer Polizei einen Streit, der aus dem Ruder gelaufen ist. Ob der Mann absichtlich durch das Fenster geschubst wurde oder zufällig bei der Auseinandersetzung stürzte, steht noch nicht fest.

Sofort begannen die Ermittler mit der Suche nach der anderen Person, die an dem Streit beteiligt war. Mit einem Hubschrauber wurde am Sonntagvormittag nach Verdächtigen gefahndet – schließlich konnte man zwei Männer vorläufig festnehmen: einen 26-jährigen Bochumer und einen 33-jährigen Essener.

Eine Mordkommission soll nun genau klären, was in der Wohnung an der Kaulbachstraße in Bochum vorgefallen ist.