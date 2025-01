Bochum: Planetarium macht es selbst öffentlich – das gab es noch nie!

Ob die Verantwortlichen des Planetariums Bochum damit gerechnet haben? Jetzt macht eine Nachricht die Runde, welche wohl auch die Besucher in Staunen versetzen dürfte.

Es ist im Bochumer Planetarium schon Tradition: Wenn am 31. Dezember die letzte Veranstaltung beendet ist, wird Bilanz gezogen. In diesem Jahr war das gegen 18.30 Uhr der Fall, als die letzten Besucher, die am Silvestertag Beethovens neunter Sinfonie unter Sternen gelauscht hatten, den Heimweg antraten. Jetzt hat das Planetarium bekanntgeben: 2024 haben sie noch einmal einen draufgesetzt!

Zu diesen Zeiten wurde es im Planetarium Bochum besonders voll

Insgesamt 353.175 Gäste konnte das Bochumer Planetarium 2024 begrüßen. Damit wurde im Jubiläumsjahr 2024 – im November wurde das Planetarium 60 Jahre alt – erneut ein Rekord erzielt! Das Ergebnis des Jahres 2023 wurde um genau 10.988 Besucher gesteigert. Zum dritten Mal nach 2019 und 2023 besuchten mehr als 300.000 Menschen das Planetarium.

Besonders voll wurde es im Planetarium zwischen dem zweiten Weihnachtstag bis Silvester. In dem Zeitraum besuchten mehr als 12.000 Gäste die Sternenkuppel an der Castroper Straße. Die bestbesuchten Monate waren – neben dem Dezember – Januar, März, April und der November.

Das sagt der Planetariums-Chef zu dem Erfolg

„Die Vielfalt des Programms ist der Schlüssel zum Erfolg,“ meint Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister in einer Pressemitteilung. „Bei uns finden Familien mit Kindern ab vier Jahren ebenso das perfekte Programm wie Sternenbegeisterte und solche, die es werden wollen. Auch Musikbegeisterten und Kulturinteressierten bieten wir ständig neue Erlebnisse.“ Man darf gespannt sein, wie das Jahr 2025 für das Planetarium ausfallen wird.