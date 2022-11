Bochum: Senior (78) fährt durch Weihnachtsmarkt – Fußgänger verletzt

Schreckmoment am Weihnachtsmarkt in Bochum!

Am Samstag (5. November) hat ein Senior (78) gegen 15.30 Uhr die Kontrolle über seinen Transporter verloren. Er hat mit seinem Außenspiegel einen Fußgänger (73) touchiert, ist im Anschluss in einen Weihnachtsmarktstand sowie in eine beleuchtete Deko-Figur gekracht.

78-Jähriger kracht in Bochum in Weihnachtsmarktstand

Warum der 78-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug im Bereich zwischen Hellweg und Schützenbahn verlor, ist laut Polizei noch unklar. Er wollte ursprünglich einen Weihnachtsmarktstand auf der Massenbergstraße beliefern.

In Bochum ist ein 78-Jähriger in den Weihnachtsmarkt gekracht. Foto: Polizei Bochum

Glück im Unglück: Der Fußgänger ist „nur“ leicht verletzt worden, wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Weniger glimpflich hat es die Dekoration und den Weihnachtsmarktstand erwischt, die stark beschädigt wurden.

Mehr News:

Die Massenbergstraße ist deshalb bis 17.50 Uhr gesperrt gewesen. Die Polizei ermittelt.