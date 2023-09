Schrecklicher Unfall in Bochum! Eine Seniorin (95) starb nach einem Crash am Samstagmittag (2. September) in Grumme. Laut Polizei fuhr ein Bochumer (61) gegen 11 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Castroper Straße in Richtung Harpener Hellweg.

In Höhe der Einmündung zur Matthias-Claudius-Straße krachte er mit der Fußgängerin zusammen. Die 95-Jährige überquerte die Castroper Straße zeitgleich mit ihrem Rollator.

Bochum: Seniorin (95) stirbt nach Horror-Unfall im Krankenhaus

Warum es aber zum Zusammenstoß kam, muss noch ermittelt werden. Beide Personen stürzten und verletzten sich. Rettungswagen brachten beide in Krankenhäuser. Der Mann wurde leicht verletzt, die Dame dagegen lebensgefährlich.

Einige Stunden später erlag sie tragischerweise ihren Verletzungen. Die Polizei sperrte die Straße bis etwa 12.20 Uhr. Die Ermittlungen laufen.