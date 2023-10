Unfassbarer Vorfall in Bochum! Am Samstagabend (7. Oktober) kam es in der Nörenbergstraße in Bochum-Werne zu einem bewaffneten Raubüberfall bei Rewe. Die Polizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Tätern, bittet Zeugen um Hinweise.

Dabei sind die Verbrecher äußerst dreist vorgegangen. Kurz vor Ladenschluss betrat das maskierte Duo gegen 21.50 Uhr das Geschäft in Bochum. Dann forderten sie von zwei Angestellten (32 und 23 Jahre alt) die Herausgabe von Bargeld – und hielten ihnen eine Schusswaffe vor!

Bochum: Schock in Rewe-Filiale! Kunden zücken plötzlich Waffe

Danach flüchtete die feigen Männer mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Glücklicherweise wurde laut Polizei niemand verletzt. Eine Fahndung wurde sofort eingeleitet, auch ein Hubschrauber der Polizei kam zum Einsatz. Vergeblich. Die Kriminellen konnten zunächst unerkannt fliehen.

Jetzt bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. Beide Männer trugen einen Mundnasenschutz und sind zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß. Einer der Männer sei athletisch gewesen, trug zur Tatzeit eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt und eine schwarz-weiße Jacke mit der Comicfigur „Snoopy“ in einem blauen Kreis auf dem Rücken gedruckt.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Der andere Täter ist schlank, trug eine schwarze Jeans, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Sweatshirt-Jacke. Auf dem Kopf trug er ein weißes Basecap mit dem Schriftzug „NY“. Die Kripo Bochum ermittelt bereits, bittet Zeugen unter den Telefonnummern 0234 909 4135 oder 0234 909 4441 um Hinweise.