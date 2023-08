Bochum: Über Stunden hinweg! Mann soll schwangere Verlobte verprügelt und gequält haben

Unfassbare Tat in Bochum! Die Polizei nahm einen Mann (34) fest, der über Stunden seine Verlobte (27) zuhause geschlagen und gequält haben soll. Besonders perfide: Das Opfer konnte sich kaum wehren, ist schwanger.

Laut Staatsanwaltschaft Bochum habe der mutmaßliche Schläger nach einem nächtlichen Streit von Samstag auf Sonntag (27. August) seine Verlobte mit Schlägen malträtiert. Der Wahnsinn ereignete sich demnach in der Wohnung des Paares in Bochum-Werne.

Bochum: Mann soll Schwangere verprügelt und gequält haben

Zunächst hätte sich das Paar gestritten. Danach fing der Mann an, zu randalieren und verwüstete gegen Mitternacht die Wohnung.

Kurz darauf begann die Höllenqual: Der 34-Jährige habe begonnen, seine schwangere Lebenspartnerin „über mehrere Stunden“ hinweg getreten, geschlagen und gewürgt zu haben.

Täter in U-Haft

Die Frau wurde dabei schwer verletzt, laut Polizei schwebte sie zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr. Erst gegen 10 Uhr am Sonntag alarmierte ein Zeuge den Notruf. Der Täter wurde festgenommen, sitzt inzwischen in U-Haft.

Mehr News:

Sein Opfer kam sofort ins Krankenhaus, ihr gehe es den Umständen entsprechend besser, das ungeborene Kind sei gesund. Die Polizei Bochum richtete eine Mordkommission ein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den prügelnden Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung.