Bochum: Überfall auf Netto! Täter flüchtet mit Geld

Gefährliche Szenen am Montagabend in einer Netto-Filiale in Bochum! Im Stadtteil Wattenscheid kam es zu einem Überfall auf den Discounter. Der Täter ist noch immer auf der Flucht.

Bochum: Überfall in Netto-Filiale

Gegenüber DER WESTEN bestätigte ein Beamter der Polizei Bochum die Straftat in der Netto-Filiale im Bochumer Stadtteil Wattenscheid. Ein unbekannter Täter betrat den Discounter in der Günnigfelder Str. 57a demnach gegen 20 Uhr. Der Notruf aus der Netto-Filiale ging um 20.15 Uhr bei der Polizeiwache ein, die Mitarbeiter meldeten den Überfall.

Der unbekannte Mann konnte mit Bargeld fliehen. Eine Fahndung durch Beamten der Polizei Bochum blieb vorerst erfolglos.

Laut des Sprechers der Polizei Bochum handelt es sich bei dem Schaden des Überfalls nur um einen monetären, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Netto-Filiale in Bochum-Wattenscheid hat normalerweise von montags bis freitags bis 21 Uhr geöffnet.

Wir berichten weiter.