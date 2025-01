Bochum: Polizisten öffnen Pappkarton – der Inhalt lässt sie erschaudern

Die Einsatzkräfte in Bochum waren am Montagabend (6. Januar) im Dauer-Einsatz. Der Grund für die Flut an Einsätzen war der Sturm, der einige Städte in NRW zum Wochenanfang fest im Griff hatte. Wie schwer das Ausmaß in Bochum war, kannst du hier nachlesen >>>.

Doch auch schon am Samstagnachmittag (4. Januar) musste die Polizei nach Bochum-Linden ausrücken. Zeugen hatten gegen 13.25 Uhr den Notruf gewählt, da sie im Bereich der Hattinger Straße, Ecke Hilligenstraße, einen herrenlosen Karton gesichtet hatten. Kaum zu glauben, was die Beamten darin fanden!

Polizei Bochum macht erschreckenden Fund

Auf einer Treppe war der Karton einfach zurückgelassen worden. Der Inhalt blieb vor den Augen der Zeugen verborgen. Erst die Polizisten sollten Licht ins Dunkel bringen. Doch als sie in den Karton schauten, staunten sie nicht schlecht.

Denn darin befand sich ein kleines, weißes Kätzchen. Von dem Besitzer fehlte jede Spur. Wie die Polizei Bochum in einem aktuellen Bericht von Montagmittag (6. Januar) schreibt, war das Tier „augenscheinlich wohlauf“. Kurzerhand nahmen sie das Tier mit auf die Wache, wo es aber nicht lange verweilte.

Diese Katze wurde in Bochum ausgesetzt. Foto: Polizei Bochum

Polizei übergibt Karton-Inhalt

Denn die Beamten fackelten nicht lange und alarmierten das Tierheim, um den Stubentiger abholen zu lassen. „Jetzt heißt es Daumendrücken, dass das Kätzchen möglichst schnell ein schönes Zuhause bekommt“, so ein Sprecher der Polizei Bochum.

Laut unseren Recherchen wird für das Tier bislang noch nicht nach einem neuen Zuhause gesucht. Doch wer sich für die Samtpfote schon jetzt interessiert, sollte in nächster Zeit die Augen nach der weißen Katze offen halten.