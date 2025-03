Bochum: Kinder stehen vor Tierheimtür – was sie in den Händen halten, rührt zu Tränen

Die Mitarbeiter der Tierheime und Tierschutzvereine in NRW erleben immer wieder, wie grausam Menschen sein können. Regelmäßig finden sie verwahrloste Tiere, die von ihren Besitzern ausgesetzt oder nicht artgerecht umsorgt wurden. Da ist es umso schöner, wenn die Mitarbeiter auch mal eine schöne Geschichte erfahren dürfen. So konnte sich so nun auch der Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung e.V. freuen.

Mit solch einer Hammer-Aktion rechneten die Mitarbeiter des Bochumer Tierheims wohl nicht. Plötzlich standen nämlich Kinder vor der Tierheimtür. Was sie in den Händen hielten, macht sprachlos.

Bochum: Kinder stehen vor Tierheimtür

Genau wie andere Tierheime, ist auch der Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung e.V. auf Spenden angewiesen. Immer wieder kommt es vor, dass Tierfreunde also kleine Spenden an das Tierheim abgeben, durch die ein gesundes Leben der tierischen Bewohner gesichert wird. Eine ähnliche Idee hatte nun eine Schulklasse.

Die Klasse 5c der Annette-von-Droste-Hülshoff-Realschule in Bochum hat ein Herz für Tiere. Das zeigt die Aktion der Kinder, die fleißig Geld gesammelt haben, um einen großen Haufen an Spenden an das Tierheim zu übergeben. Die Kinder haben Waffeln verkauft und Pfandflaschen gesammelt – ganze 300 Euro sowie eine große Tüte an Spenden kamen dabei zusammen!

„Einfach großartig“

Das Bochumer Tierheim postet die gute Tat der Kinder in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Facebook. Auch die User in den Kommentaren sind ganz entzückt von der Großzügigkeit der Schulkinder. „Ein großes Dankeschön! Was für eine tolle Sache“, kommentiert ein User beispielsweise. Eine Nutzerin schreibt: „Was für eine tolle Aktion und Spende, einfach großartig“.

Die Aktion der Kinder aus der Bochumer Annette-von-Droste-Hülshoff-Realschule erfreut demnach nicht nur das Tierheim, sondern auch viele Tierfreunde. Und sie zeigt mal wieder, dass auch kleine Kinder schon große Taten vollbringen können – „Kinder an die Macht!“, kommentiert ein User glücklich.