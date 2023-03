Bochum: Grausamer Fund! Tiere in Sperrmüll entsorgt

Fassungslose Blicke in Bochum! Bei dieser Szene kommen jedem Tierfreund die Tränen…

Auf seiner Facebookseite teilt der Tierschutzverein Bochum Fotos von süßen kleinen Kaninchen, die offenbar einiges durchmachen mussten. Man kann sich kaum vorstellen, was in den Köpfen der Verantwortlichen vorgegangen sein muss.

Bochum: Kaninchen „entsorgt wie Müll“

„Entsorgt wie Müll“, schreiben die Tierschützer auf Facebook. „Am Ende der Straße ein Waldstück mit Sperrmüll, dort standen die beiden.“ An der Hammer Straße in Bochum entdeckten die Helfer zwei Kaninchen – ein weißes, ausgesetzt in einer Sporttasche, und ein braunes in einer Plastikbox mit Deckel!

„Wir möchten uns gar nicht vorstellen, so wie sie aussehen, was diese beiden, schon alten Schätze mitgemacht haben“, so die Helfer. Jeder Tierliebhaber kann da nur zustimmen.

Tierschützter bitten um Unterstützung

Jetzt kümmert sich der Tierschutzverein Bochum darum, dass den beiden Hüpfern schleunigst die benötigte Hilfe zuteil wird. „Jetzt heißt es, aufpäppeln und ein neues Zuhause suchen.“ Doch ganz so einfach wird das nicht – denn zum Nulltarif können die Kaninchen nicht versorgt werden.

„Es werden für uns reichlich Tierarztkosten anfallen“, gibt der Verein zu bedenken – und bittet auf Facebook um Spenden via Paypal. Wer anderweitig helfen will, kann dies ebenfalls tun: „Über Frischfutter freuen sich unsere Nager auch.“