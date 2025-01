Aldi plant große Neueröffnung in Bochum – jetzt kommt alles anders, als gedacht

Nach monatelangem Warten und zahlreichen Spekulationen ist es nun endlich so weit: Die Abrissbagger rollen auf der Herner Straße 53-55 in Bochum an! Doch dieser Abriss ist kein gewöhnlicher – hier wird nicht nur ein Gebäude abgerissen, sondern ein XXL-Projekt von Aldi umgesetzt.

Doch der Weg dorthin ist alles andere als gradlinig, denn jetzt kommt alles andere als gedacht, wie die „WAZ“ betonte.

Aldi will Filiale in Bochum eröffnen: Es kommt zu zahlreichen Änderungen

Dabei betonte Dennis Boczek, Sprecher von Aldi Nord, dass die Abrissarbeiten bereits laufen. Der Haken: Das Ende ist noch nicht absehbar, denn ob die ersten Schritte des Projektes bis Ende März abgeschlossen ist, ist noch ungewiss. 2026 sollte (so der Plan) alles fertig sein, wenn der Gebäudeabriss pünktlich beendet werden könne. Doch was sich anfangs wie ein simples Bauprojekt anhörte, entwickelt sich jetzt zu einem regelrechten Bauabenteuer – und das mit einigen Veränderungen.

Denn ursprünglich waren eine Tiefgarage, eine Aldi-Filiale und neun Wohnungen geplant. Doch Aldi hat jetzt den Plan geändert – und zwar ordentlich. Denn das benachbarte Privathaus mit der Hausnummer 57 wurde kurzerhand hinzugekauft. Das Resultat: 15 satt neun Wohnungen über der Aldi-Filiale!

Doch das ist noch nicht alles: Aldi geht noch einen Schritt weiter und plant eine ebenerdige Filiale mit sage und schreibe 1.118 Quadratmeter Verkaufsfläche. Durch die ebenerdige Bauweise wird es so keine lästigen Treppen oder Fahrstühle geben, um die Einkäufe zu tätigen – die Kunden können direkt loslegen. Außerdem soll es einen Parkplatz für die Mieter und Mitarbeiter geben.

Aldi in Bochum: Herner Straße steht vor großen Umbrüchen

Warum diese überraschenden Änderungen? Ganz einfach: „Interne Abstimmungen“ hatten das Projekt zunächst ausgebremst. Doch jetzt geht es mit einer geballten Ladung an Innovationen und unerwarteten Wendungen voran.

Für Aldi ist dieser Standort übrigens kein unbekannter. Hier gab es schon einmal eine Filiale – bis diese 2014 schließen musste. Doch nun kommt Aldi mit einer neuen Strategie zurück – und diesmal wird dieser Platz mit der Kraft eines Abrissbaggers neu erobert!

Doch erstmal heißt es abwarten, denn spätestens 2026 wird sich zeigen, ob Aldi hier den großen Durchbruch schafft und die Herner Straße in ein wahres Einkaufsparadies verwandelt.