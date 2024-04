Bochum verliert beliebtes Geschäft – Kunden müssen sich umstellen

In der Stadt Bochum gibt es unzählige Möglichkeiten, sich mit der neuen Frühlingskollektion für die kommenden Monate auszustatten. Ob in der Innenstadt, auf den beliebten Einkaufsstraßen, im Ruhr Park oder im Hannibal Center – in puncto aktuelle Kleidungstrends ist an allen Orten für so ziemlich jeden etwas dabei. Doch dieses Einkaufszentrum hat nun den Verlust eines begehrten Bekleidungsgeschäftes zu beklagen. HIER können Kunden künftig nicht mehr shoppen gehen.

Bochum: Beliebtes Bekleidungsgeschäft macht dicht

Neben Jeans, Oberteilen und Schuhen treibt es die Besucher auch noch aus einem anderen Grund ins Hannibal Center: wegen der Brautmode. Wer auf den schönsten Tag seines Lebens optimal vorbereitet sein möchte, probiert bestenfalls begleitet von Freunden und Familie das teure Kleid oder den eleganten Anzug im Vorhinein an. Nach neun Jahren geht für das Brautmodegeschäft „Traumfabrik“ eine Ära in Bochum zu Ende. „Doch die Schließung in Bochum ist nicht gleichbedeutend mit einer kompletten Geschäftsaufgabe“, kann „Ruhr24“ die Kunden beruhigen.

Wie das Bekleidungsgeschäft verkündet, geht es nämlich nur in eine andere Stadt. Angehende Bräute, die von dem „Traumfabrik“-Aus im Hannibal Center betroffen sind, müssen also auf die Mode nicht gänzlich verzichten. Das Geschäft ist nämlich künftig an der Hauptstraße 1 in Herne zu finden. Wer geografisch fit ist, stellt schnell fest, dass der neue Laden sich dann gerade mal 800 Meter vom Hannibal Center entfernt befindet.

Wer das neue Kapitel des Brautmodegeschäftes mit den Mitarbeitenden feiern möchte, kann bei der großen Re-Opening-Party am 27. April von 11 Uhr bis 14 Uhr tun. Was hinter dem Umzug steckt, ist bislang unklar.