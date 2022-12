Bochum: Kinder auf dem Nachhauseweg überfallen – Alter der Verdächtigen schockiert

Diese Tat aus Bochum lässt einen nur noch fassungslos mit dem Kopf schütteln…

Raubüberfall auf zwei Kinder! Ein 13-jähriger Junge aus Bochum und ein 13-jähriges Mädchen aus Gelsenkirchen wurden auf dem Weg nach Hause überfallen – und die Tatverdächtigen sollen im gleichen Alter sein wie die Opfer!

Bochum: 13-Jähriger wird mit Messer bedroht

Der Raubüberfall ereignete sich am Dienstag (27. Dezember) gegen 20 Uhr im Stadtteil Höntrop. Die drei bislang unbekannten Tatverdächtigen liefen zunächst hinter dem Jungen und dem Mädchen her. In Höhe der Vincenzstraße 1 zückte eines der Kinder plötzlich ein Messer – und bedrohte den 13-jährigen Jungen damit! Ein weiterer raubte ihm die Tasche. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1

12 bis 13 Jahre alt

1,48 bis 1,50 Meter groß

Schwarz-weiße Basecap

Beige, etwas längere Jacke

Person 2

12 bis 13 Jahre alt

Etwa 1,70 Meter groß

Dunkler Oberlippenbart

Leicht gerötete Stelle an der Lippe

Schwarze Basecap

Schwarze Jacke

Schwarze Jogginghose

Person 3

13 bis 14 Jahre alt

Etwa 1,70 Meter groß

Längere, lockige Haare

Schwarze Jacke der Marke „Nike“

Schwarze Weste über der Jacke

Die Kriminalpolizei ermittelt. Wenn du etwas gesehen hast, dann melde dich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache).