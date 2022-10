Bochum: Schiedsrichter krankenhausreif geprügelt! Trainer geht mit zwei Männern auf Unparteiischen los

Es ist einfach unfassbar schrecklich, was einem Schiedsrichter in Bochum nach einem Fußballspiel passiert ist. Der 27-Jährige aus Hamm wurde brutal attackiert.

Eigentlich war die Partie in Bochum schon gelaufen, doch offenbar nicht so, wie sich der Trainer sowie ein Betreuer des Gästeteams und ein Zuschauer das Ganze vorgestellt hatten. Nach dem Abpfiff rasteten sie komplett aus und wurden zu brutalen Schlägern.

Männer gehen brutal auf Schiedsrichter in Bochum los

Dass es beim im Amateurfußball immer wieder zu brutalen Aktionen kommt, ist leider nichts Neues mehr. Immer wieder gibt es Prügeleien oder verbale Entgleisungen. Wenn die Situation nicht zwischen den beiden gegnerischen Teams eskaliert, sind es oft die Schiedsrichter, die es abbekommen.

So war es auch am Sonntag (23. Oktober) in Bochum. Wie die Polizei der Revier-Stadt mitteilt, ereigneten sich die schlimmen Szenen gegen 17.15 Uhr auf dem Sportplatz an der Gemeindestraße in Hofstede. Dort war gerade ein Fußballspiel zu Ende gegangen, was dann aber leider zu Nebensache wurde.

Bochum: 27-Jähriger wird schwer verletzt

Nach aktuellem Kenntnisstand griffen ein Betreuer (34, aus Bochum) und der Trainer (60, aus Düsseldorf) der Gastmannschaft sowie ein Fan den Schiedsrichter an, schlugen ihm die Pfeife aus dem Mund und traten auf ihn ein. Bei der brutalen Aktion wurde der Schiedsrichter schwer verletzt. Er musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der „Fußballfan“ flüchtete nach der Tat und ist bislang nicht von der Polizei ermittelt worden. Deswegen bitten die Beamten um Mithilfe und suchen nach möglichen Zeugen. Der Schläger wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 185 cm groß, 30 bis 40 Jahre alt, Zeugenangaben zufolge „korpulent“, mit schwarzen, kurzen Haaren. Er trug einen roten Pullover, eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke.

Zeugen können sich beim Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0234 – 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) melden.