Bochum: Frau am Hauptbahnhof sexuell belästigt – jetzt sucht die Polizei diese Männer

Die Gemüter gerieten in den Nachmittagsstunden des Sonntags (5. November) im Hauptbahnhof in Bochum in Wallung, als ein unangenehmer Vorfall die Passanten aufschreckte. Was zuerst als einfache Fahrt von A nach B geplant war, entwickelte sich für eine Frau zu einem wahren Albtraum.

Erst gegen 17.35 Uhr erreichten die Einsatzkräfte der Bundespolizei die Information über einen Vorfall, der das Herzstück des Hauptbahnhofs in Bochum in Unruhe versetzte. Ein 38-jähriger Mann stand im Zentrum der Aufmerksamkeit. Der aggressiv auftretende Tunesier wurde von den Beamten zunächst überwältigt und zur Bundespolizeiwache gebracht. Doch der Vorfall war alles andere als gewöhnlich.

Bochum: Frau am Hauptbahnhof sexuell belästigt

Neben dem Tatverdächtigen saß eine Frau. Doch anstatt einer entspannten Reise, wurde die Situation von einem fremden Griff überschattet. Bereits als er neben ihr saß, begann der Mann, sie unsittlich zu berühren. Als die verängstigte Frau am Hauptbahnhof Bochum aufstand, verfolgte er sie und griff sie von hinten an.

Doch die Geschichte am Hauptbahnhof Bochum nimmt eine Wendung, als mutige Passanten einschreiten. Zwei bislang unbekannte Helden stellten den Angreifer zur Rede. Dieser schlug wild um sich und attackierte die beiden Männer, wie aus einer Pressemeldung der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin hervorgeht.

Jetzt sucht die Polizei diese Männer

Die Bundespolizei steht nun vor der Aufgabe, die Identität der tapferen Helfer herauszufinden und weitere Zeugen des Vorfalls zu finden. Wer hat zwischen 17 Uhr und 17.35 Uhr in der Haupthalle des Hauptbahnhofs in Bochum Beobachtungen gemacht?

Die Bundespolizei Sankt Augustin bittet dringend um Hinweise. Du kannst dich unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder bei jeder Polizeidienststelle in NRW melden. Damit könntest du zur Aufklärung dieses Vorfalls am Hauptbahnhof Bochum entscheidend beitragen und für mehr Sicherheit sorgen.