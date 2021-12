Bochum: Alarm im Morgengrauen! Aus einem Bus schlagen plötzlich Flammen

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Bochum. Feuer in Bochum Eppendorf! Am Dienstagmorgen erhielt die Feuerwehr Bochum die Meldung, dass ein Bus auf der Ruhrstraße in Flammen stand.

Zwei Trupps machten sich auf, um das Feuer in Bochum zu löschen. Die Brandursache ist bisher noch ungeklärt.

Bochum: Bus steht in Flammen! Keine Verletzten!

Um 6.26 Uhr kam der Anruf: Ein Reisebus auf der Ruhrstraße brannte lichterloh! Das Feuer sollte im hinteren Teil des Busses ausgebrochen sein. Der Fahrer war alleine auf der Straße unterwegs, ohne Passagiere und hatte den Bus bereits verlassen, als die ersten Einsatzkräfte der Wattenscheider Feuerwache eintrafen.

Die Feuerwehr musste am Montag einen Bus auf der Ruhstraße in Bochum löschen. Foto: Feuerwehr Bochum

Sie sahen die hohen Flammen aus dem Motorraum des Busses schlagen. Zwei Trupps machten sich mit entsprechendem Atemschutz an die Arbeit. Mithilfe einer Schaumpistole konnten sie das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit rund 365.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2020) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Insgesamt waren vierzehn Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Letztere mussten nicht zur Tat schreiten, da sich weder der Busfahrer noch sonst jemand verletzt hatte.

Zum aktuellen Zeitpunkt sei die Brandursache noch ungeklärt, wie ein Pressesprecher der Feuerwehr Bochum gegenüber DER WESTEN bestätigte. (mbo)