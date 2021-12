Bochum: Lotto-Laden-Besitzer lehnt Corona-Regeln ab – wegen dieses Aushangs geht es ihm jetzt an den Kragen

5G-Netze, Bill Gates, ein Laborunfall in Wuhan: Um den Ursprung von Covid-19 ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Für Experten ist das keine Überraschung. In Krisen geben sie einigen Menschen demnach zumindest ein Gefühl von Kontrolle zurück.

Bochum. „Bei uns gibt es keine Regeln“, steht vor dem Eingang eines Lotto-Ladens in Bochum.

Marcel Lattek will mitten in der vierten Corona-Welle zur Normalität zurückkehren. Der Besitzer des Lotto-Ladens in Bochum fordert seine Kunden mit einem Aushang dazu auf, die Masken abzunehmen. Wie die „WAZ“ berichtet, könnte es ihm jetzt an den Kragen gehen.

Bochum: Der Besitzer einer Lotto-Annahmestelle in Harpen sorgt mit einem Aushang für Aufregung. (Symbolbild) Foto: Tom Weller / dpa

Bochum: Lotto-Laden-Besitzer protestiert gegen Corona-Regeln

Ein aktives „Querdenker“-Mitglied sei er nicht, beteuert Marcel Lattek gegenüber der Zeitung. Eine eindeutige Meinung zu den Corona-Maßnahmen habe er allerdings.

Mit seinem Aushang in der Lotto-Annahmestelle Zenisek-Füßgen im Stadtteil Harpen wolle er jetzt ein Zeichen setzen – gegen den angeblichen Raub der Menschenrechte durch die Regierung: „Wir beteiligen uns nicht an staatlich verordneter Hirnwäsche und Diskriminierung von Mitmenschen“, steht da unter anderem geschrieben.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit rund 365.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2020) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Und wenn dir nicht passt, dass Marcel Lattek von seinem „Hausrecht“ Gebrauch mache, „dann G weiter!“, heißt es weiter. Eine Anspielung auf die Zutrittsbeschränkungen (2G oder 3G) in vielen gesellschaftlichen Bereichen.

So reagiert die Stadt Bochum auf den Aushang

Bei der Stadt Bochum ist der Vorgang bekannt. Die größte Teil des Inhaltes sei von der Meinungsfreiheit gedeckt, sagte ein Sprecher gegenüber der „WAZ“.

Wegen einer Forderung droht dem Lotto-Laden-Besitzer aus Bochum jedoch nun ein Bußgeldverfahren. Welche das ist, erfährst du hier bei der „WAZ“.

