Bochum: Flammen auf Schulgelände! Feuerwehrmann verletzt sich bei Einsatz

Schock in Bochum! Dort musste die Feuerwehr am Samstagabend, 19. November, zu einem Einsatz auf dem Schulhof der Rudolf-Steiner-Schule in Langendreer anrücken.

Der Einsatz gestaltete sich schwieriger als zunächst angenommen. Die Einsatzkräfte in Bochum hatten alle Hände voll zu tun. Einer der Feuerwehrmänner verletzte sich während der Löschaktion.

Bochum: Feuer breitet sich auf Schulhof aus

Augenzeugen alarmierten die Feuerwehr in Bochum, nachdem ein Mülleimer auf dem Schulhof der Rudolf Steiner Schule zu brennen begann. Gegen 21 Uhr machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg in den Stadtteil Langendreer.

Währenddessen gingen zwei weitere Notrufe ein. Es sollten sich Flammen in einer Gartenlaube ausgebreitet haben, außerdem drohe das Feuer auf dem Schulhof auf den Anbau der Einrichtung überzugehen. Daraufhin rief die Feuerwehr weitere Kräfte zu dem Ort des Geschehens.

Zu diesem Zeitpunkt standen bereits große Teile des Gebäudes im Bereich der Fassade, des Satteldaches sowie des aufgeständerten Bodens in Flammen. Der Rauch in dem Gebäude erschwerte den Einsatz noch weiter.

Bochum: Einsatzkraft verletzt sich bei Löschaktion

Insgesamt beteiligten sich 92 Kräfte von allen Feuer- und Rettungswachen an der Löschaktion. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Arbeiten, weil er ausrutschte. Schließlich gelang es, die Flammen zu löschen, ehe sie auf weitere Klassenzimmer übergreifen konnten. Die Polizei ermittelt seit dem Vorfall nach der Brandursache.