Bochum: Explosion in Mehrfamilienhaus! Rettungskräfte bergen tote Frau ++ Polizei steht vor Rätsel

Schreck am späten Dienstagabend! Am 10. Januar ist in Bochum ein Mehrfamilienhaus explodiert. Das Gebäude fiel vollständig in sich zusammen, wie ein Sprecher der Bochumer Polizei gegenüber DER WESTEN schilderte.

Eine Frau (61) konnte von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Ein weiterer Mann (35) kam verletzt ins Krankenhaus.

Bochum: Mehrfamilienhaus explodiert!

Um 21.44 Uhr schrillten die Telefone bei der Bochumer Feuerwehr und der Polizei. Im Stadtteil Dahlhausen an der Keilstraße war am späten Dienstagabend ein Mehrfamilienhaus regelrecht explodiert. Was genau hier passiert ist, können die Einsatzkräfte noch nicht sagen.

„Wir wissen nicht einmal, wie das Haus vorher ausgesehen hat“, äußert sich der Polizeisprecher. Er geht anhand der Höhe des Schutthaufens von einem circa zwei- bis dreistöckigen Gebäude aus. Mehr als das steht dort auch nicht mehr. „Das Gebäude ist vollends in sich zusammengefallen.“

In Bochum ist ein Haus explodiert. Foto: Justin Brosch

Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Die Polizei war in der Nacht mit einem Großaufgebot vor Ort, genauso wie eine Vielzahl an Feuerwehrkräften. Zum Zeitpunkt des Einsturzes wussten die Behörden noch nicht nicht, ob und wenn ja, wie viele Menschen sich zu dem Zeitpunkt des Zusammensturzes des Gebäudes darin aufgehalten haben.

Für die Suche nach Verletzten und der Ursache für den Einsturz setzte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber ein. Im Zuge von Messungen der Stadtwerke im Umfeld des eingestürzten Wohnhauses wurden angrenzende Wohnhäuser aufgrund erhöhter Gas-Messwerte durch die Feuerwehr geräumt.

Bislang konnte die Leiche der toten Frau noch nicht identifiziert werden. Dies seit derzeit neben der Ursache für den Einsturz des Wohnhauses noch Stand der polizeilichen Ermittlungen.