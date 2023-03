Bochumer schimpft über diesen Anblick – „Unerträgliche Zustände“

Frust und Wut in Bochum! Ein Anwohner muss beim täglichen Spaziergang mit seinem Hund immer wieder an einem Gebiet zwischen Griesenbruch und Wattenscheid vorbei. Der Anblick, der sich ihm dort bereits seit einem Jahr bietet, macht den Bochumer fassungslos.

Mittlerweile könne er das nicht mehr ertragen, geschweige denn hinnehmen, erzählt er im Gespräch mit DER WESTEN. Doch trotz Beschwerde an die Stadt würde sich nichts an der Situation ändern. Dabei sei diese wirklich „ganz extrem“.

Bochum: Wilde Müllkippe treibt Anwohner in den Wahnsinn

„Das sind unerträgliche Zustände“, beschwert sich der Bochumer über die wilde Müllhalde an der Essener Straße. Gegenüber des Betriebshofs Engelsburg der BOGESTA und in direkter Nähe zum Kleingartenverein Thiemannshov e.V. befände sich ein größeres Privatgrundstück, das nunmehr zur Sammelfläche für allerlei Unrat avanciert sei.

Schon seit einem Jahr sei das so, doch in der Zwischenzeit hätte sich dort immer mehr Dreck angesammelt. Hausmüll, Autoreifen und jetzt auch große 5-Liter-Kanister mit Öl. Der Besitzer eines Schrebergartens in der Nähe sei dort immer mit seinem Hund unterwegs, erzählt der Mann gegenüber DER WESTEN. So müsse er sich dem „ekelhaften“ Anblick tagtäglich stellen. „Da laufen Ratten rum, das ist nicht mehr normal. Ganz extrem.“

Stadt reagiert

Überall auf dem recht großen Gebiet läge der Mist verteilt herum – und es werde immer mehr. „Da kann nur noch ein Bagger helfen“, befürchtet der Bochumer. Viele Bewohner hätten sich seines Wissens schon über den Zustand beschwert, aber bisher ohne Erfolg. „Es tut sich nichts“, bedauert er zutiefst. Aber da sich der Besitzer des Privatgrundstücks offenbar querstellt, kann die Stadt auch nicht viel unternehmen.

Foto: privat

„Die Ablagerungen auf dem in Privatbesitz befindlichen Gelände der ehemaligen Kleingartenanlage sind bekannt“, reagiert ein Sprecher auf Nachfrage. „Wir sind in Kontakt mit dem Eigentümer der Fläche, der die Beseitigung der Ablagerungen zugesagt hat.“ Wann und ob der Müll hier jedoch endlich entfernt wird, liegt in der Hand des Grundstückbesitzers.

Sollte dir jedoch anderorts ebenfalls eine wilde Müllkippe auffallen, kannst du diese über den BürgerEcho-Mängelmelder der Stadt melden. Je genauer du den Ort beschreibst und wenn du dann auch noch Fotos anhängst, desto besser kann die Stadt den Mangel beheben.