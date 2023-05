Bochum: Wieder Vandalismus ++ Jetzt hat die Bahn eine wichtige Nachricht für alle Pendler

Wöchentlich grüßt das Murmeltier. Schon wieder mussten Pendler im Ruhrgebiet am Montagmorgen (8. Mai) eine bittere Pille schlucken: Die Deutsche Bahn musste die wichtige Verkehrsachse zwischen Bochum und Wattenscheid mitten im Berufsverkehr sperren. Dahinter steckten nach Angaben des Unternehmens erneut Vandalismus-Schäden.

Der Zwischenfall hatte spürbare Folgen für den Bahnverkehr. Es kam zu Verspätungen und Umleitungen. Einige Linien wurden bis auf Weiteres eingestellt. Erst in der vergangenen Woche war der Bochumer Hauptbahnhof nach einer Vandalismus-Attacke vom Verkehr abgeschnitten (mehr hier). Mittlerweile gibt es gute Nachrichten.

Bochum: Bahn-Chaos beendet

Am Montagmorgen mussten Bahn-Pendler aus Bochum nun erneut kreativ werden. Denn die Deutsche Bahn stellte den Betrieb einiger Linien vorübergehend komplett ein. Betroffen sind die Züge der Linien RB 40, RB 46 und RE 16. Im Laufe des Vormittag gab die Bahn bekannt, dass zumindest ein Schienenersatzverkehr auf der Linie RB 40 zwischen Bochum und Witten eingerichtet werden konnte. Andere Regionalzüge und S-Bahnen wurden umgeleitet. Auch hier richtete die Deutsche Bahn Schienenersatzverkehr ein.

Wie lange die Sperrung andauern wird, war nach Angaben der Deutschen Bahn zunächst unklar. Mittlerweile konnte die Deutsche Bahn Entwarnung geben. Am frühen Dienstagmorgen teilte das Unternehmen mit, dass der Schaden über Nacht repariert werden konnte. Pendler sollen sich am Morgen allerdings noch auf Verspätungen einrichten, bis alle Abläufe wieder sitzen.

Polizei bittet um Hilfe

Ersten Ermittlungen der Bundespolizei zufolge soll wohl ein Kabeldiebstahl das Chaos ausgelöst haben. Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilte gegenüber DER WESTEN mit, dass Unbekannte es wohl auf Kupferkabel abgesehen hätten und dabei offenbar auch Glasfaserkabel beschädigt hätten. Gegen 3.30 Uhr hätten Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Schaden in der Nähe des Bahnhofs Bochum-Ehrenfeld entdeckt.

Die Bundespolizei bat die Öffentlichkeit um Hilfe und fragt: „Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen, welche sich in der heutigen Nacht (8. Mai) zwischen 02:45 Uhr und 03:30 Uhr nahe des Kleingartenvereins „Bergmannsheil“ und der Hüttenstraße aufgehalten haben?“ Du hast etwas Verdächtiges gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Nummer: 0800/ 6 888 000.

Schon am vergangenen Dienstag (2. Mai) hatten Unbekannte bei einem Kabeldiebstahl Glasfaserkabel in der Nähe des Bahnstellwerks Bochum durchtrennt und damit für massive Behinderungen im Regionalverkehr gesorgt. Mit solchen Lichtwellenkabeln werden unter Anderem Ein- und Ausfahrtsignalen an Bahnhöfen und Haltepunkten gesteuert. Zu allem Überfluss war dann noch ein Oberleitungsschaden in Dortmund hinzugekommen (mehr hier).