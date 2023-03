Bochum: Heiße Currywurst-Debatte – hunderte Bochumer streiten um DIESE Frage

Die Currywurst ist nicht nur in Berlin heiß begehrt, sondern auch im Ruhrgebiet. In Städten wie Essen, Duisburg und auch in Bochum erfreut sich das Gericht großer Beliebtheit.

In einer Bochumer Facebook-Gruppe hat eine Frau nun mit einer Currywurst-Frage für eine hitzige Diskussion gesorgt. Kein Wunder, denn bei dem Leibgericht gehen die Meinungen oft genauso weit auseinander wie beim Lieblingsbier oder -Fußballteam.

Bochum: Wo gibt es die beste Currywurst?

Die Bochumerin hat in einer Facebook-Gruppe die ultimative Frage gestellt: Wo in Bochum gibt es die beste Currywurst? Sie selbst wohne noch nicht so lange in der Stadt und wolle deshalb die Geheimtipps ihrer Mitbochumer erfahren.

Mit so vielen Antworten hätte die Nutzerin aber sicherlich nicht gerechnet. Über 160 Kommentare zählt der Post bereits. Darunter befinden sich viele unterschiedliche Meinungen. Sowohl das Bratwursthaus im Bermudadreieck, die Stadionwurst von Thiers als auch der Holzkohlegrill in Wattenscheid werden mehrfach genannt – auch wenn viele Bochumer Wattenscheid noch immer nicht als Stadtteil anerkennen wollen.

Doch bei einem Vorschlag sind sich die meisten einig: Dönninghaus macht die beste Currywurst. Und die kannst du unter anderem auch im Bratwursthaus probieren.

Bochumer kann den Hype nicht nachvollziehen

Die Currywurst der Fleischerei Dönninghaus in der Brückstraße sei die „einzig wahre“, meint ein Facebook-Nutzer. „Ganz klar Favorit“, ergänzt der Nächste. Mancher geht sogar so weit, sie als „beste Currywurst weltweit“ zu bezeichnen. Doch nicht jeder teilt diese Meinung.

Der ein oder andere findet das „Uhrgestein“ überbewertet. „Kann ich nicht nachvollziehen den Hype“, kommentiert ein Nutzer den Post – und erhält teils Zustimmung. Tripadvisor und Google sprechen da allerdings eine andere Sprache. Hier erhält das Bratwursthaus, in dem die Dönningshaus-Wurst angeboten wird, eine Bewertung von 4,6 bis 4,9 von 5. Aber Essen ist natürlich Geschmacksache, wie auch die Facebook-Nutzer in dem Beitrag erwähnen.