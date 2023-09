Bochum: Bauarbeiter unter Betonplatte begraben – Lebensgefahr!

In Bochum ist ein Bauarbeiter am frühen Donnerstagnachmittag (28. September) in einen schweren Arbeitsunfall verwickelt worden. Bei Arbeiten auf einer Baustelle wurde er laut einer aktuellen Mitteilung der Polizei unter einer Betonplatte begraben. Dabei soll er lebensgefährlich verletzt worden sein!

Auch interessant: Bochum: Komplette Straße wird plötzlich zur Lachnummer – „Zum Fremdschämen peinlich“

Anwohner im Bochumer Stadtteil Stiepel hatten den Notruf alarmiert, nachdem sie gegen 12.50 Uhr beobachtet hatten, wie ein tonnenschweres Betonteil verrutscht und auf den Mann gestürzt war. Hier alle Einzelheiten.

Bochum: Arbeiter landet in Unfallklinik

Das Unglück soll sich in der Straße „Im Pastoratsbusch“ in Bochum-Stiepel ereignet haben. Rund 20 Einsatzkräfte rückten an, um den Bauarbeiter aus seiner lebensgefährlichen Lage zu befreien.

Das könnte dich darüber hinaus interessieren:

Kurz nachdem sie den lebensgefährlich verletzten Arbeiter geborgen hatten, leiteten sie umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Der Mann wurde in eine Unfallklinik transportiert. Zur Identität des Bauarbeiters hat die Feuerwehr Bochum noch keine weiteren Angaben gemacht. Auch Informationen darüber, wie es beim Verlegen von Beton L-Steinen zum tragischen Unfall kommen konnte, liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Grausamer Fall aus Iserlohn (NRW)

Unweit des Ruhrgebiets geht die Polizei derzeit einem Mordfall nach. In Iserlohn (NRW) soll eine obdachlose Frau am Mittwochmorgen (27. September) vor einer Bank hingerichtet haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie mit zwei Schüssen in den Kopf getötet wurde.

Schnell geriet ein 29-Jähriger unter Verdacht. Unter Einsatz des SEK nahmen sie den Tatverdächtigen fest. Alle Informationen zum Mordfall aus Iserlohn (NRW) liest du in diesem Artikel >>>.