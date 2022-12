Bochum: Frau kommt tagelang nicht an ihr Auto – Reaktion der Polizei überrascht

Bei den frostigen Temperaturen momentan, gibt es für Autofahrer sicherlich nichts Angenehmeres als ihren Wagen in die eigene Garage zu stellen. So muss man morgens vor der Arbeit nicht kratzen und hat auch sonst nicht viele Sorgen mit dem fahrbaren Untersatz. Doch eine Frau aus Bochum musste auf harte Weise feststellen, dass eine Garage ihre ganz eigenen Problem mit sich bringt.

Denn tagelang kam die Frau aus Bochum noch nicht einmal aus ihrer Garage heraus. Selbst als sie die Polizei um Hilfe rief, passierte nicht viel. Die Beamten können hier nämlich auch nicht helfen.

Bochum: Dreister Falschparker bringt Frau zum Verzweifeln

Seit Tagen machte die Bochumerin das gleiche Spiel durch. Sie versucht immer wieder ihr Auto in ihrer Garage zu parken – und wird immer wieder enttäuscht. Denn ein dreister Autofahrer hatte seinen Wagen frech vor ihrer Einfahrt geparkt und bewegte sich seitdem kein Stück mehr.

Die Identität des dreisten Falschparkers? Ein Mysterium. Niemand in der gesamten Nachbarschaft würde ihn kennen, schreibt die Frau in einem wütenden Beitrag auf Facebook. So habe sie auch keine Chance den Park-Chaoten direkt zu bitten, sein Auto woanders abzustellen. Ihr bleibt damit nur eine Wahl, wenn sie jemals wieder das Innere ihrer Garage blicken lassen will.

Ordnungsamt droht stattdessen Anwohnern

Kurzerhand schreibt sie eine Mail ans Ordnungsamt mit der Bitte den Dauerparker zu entfernen. Ihr Nachbar, dessen Garage durch den Falschparker ebenfalls vom Rest der Welt abgeschnitten ist, greift sogar direkt zum Hörer und ruft dort an. Doch statt einer verständnisvollen Antwort und schnellem Handeln gab es stattdessen eine Drohung für die genervten Anwohner.

Vom Ordnungsamt hieß es nämlich nur, dass man sich gleich darum kümmern würde, aber wehe, das Auto würde nicht mehr da sein. Dann würde es teuer für die Anwohner werden. Doch nach der Drohung kam nur noch heiße Luft. Das Ordnungsamt ließ sich natürlich nicht blicken.

Kurzerhand rief die Frau bei der Polizei in Bochum an. Doch den Beamten sind in dem Fall die Hände gebunden. Weil beide Anwohner weiter an ihre Autos nutzen können, wären sie nicht zuständig. Der Fall würde eindeutig beim Ordnungsamt liegen. Doch gibt es wenigstens einen Ratschlag von der Polizei: Die Frau solle solange nerven, bis tatsächlich Mitarbeiter vom Ordnungsamt vorbeischauen würden.