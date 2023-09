Bochum verliert Mega-Event – Lena Meyer-Landrut und Co. zieht es jetzt in diese NRW-Stadt

Bittere Pille für Bochum. 17 Jahre lang war die Jahrhunderthalle Austragungsort für einen der größten deutschen Musik-Awards. Zahlreiche Superstars gaben sich bei der „1 Live Krone“ in den letzten Jahren im Ruhrgebiet die Klinke in die Hand.

Doch wie der Radiosender am Donnerstag (28. September) mitteilte, kehrt der nach eigenen Angaben „größte Radio-Award Deutschlands“ Bochum den Rücken. Dieses Jahr feiert die „1 Live Krone“ in einer anderen NRW-Stadt Premiere.

Bochum verliert „1 Live Krone“ – hier geht es weiter

Lena Meyer-Landrut, Peter Fox, Marteria, Die Toten Hosen, Mark Forster und und und. Die Liste der Musik-Legenden, die in den letzten Jahren in der Bochumer Jahrhunderthalle ausgezeichnet wurden, ist lang. Nun aber zieht sich der Radiosender nicht nur aus Bochum, sondern erstmals auch aus dem gesamten Ruhrgebiet zurück.

Auch interessant: Zeltfestival Ruhr beendet – erstes Highlight von 2024 bereits enthüllt!

So findet die „1 Live Krone“ nach Oberhausen (2000 bis 2006) und Bochum (seit 2006) bei der 24. Ausgabe erstmals in Bielefeld statt.

Das steckt hinter dem Umzug nach Bielefeld

Demnach wolle man den Preis mit dem Umzug aus der Bochumer Jahrhunderthalle in den Ringlockschuppen Bielefeld mit neuen Ideen bereichern: „Die starke regionale Verankerung ist ein herausragendes Merkmal von 1 Live“, sagte Schiwa Schlei. Die Leiterin der Radiosender 1 Live und Cosmo weiter: „Wir bilden nicht nur die Themen und Belange aus der Region im Programm ab, sondern haben den Anspruch, ganz Nordrhein-Westfalen mit unseren Events popkulturell zu bereichern. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir in diesem Jahr Bielefeld mit dem größten Musikpreis Deutschlands in den Mittelpunkt rücken können.“

Mehr Themen:

Donya Farahani (36) wird die Gäste bei der 24. „1 Live Krone“ als Moderatorin durch das Programm führen. Die 36-Jährige ist den Hörern als Stimme von 1 Live am Vormittag bekannt und moderierte das Event bereits im Jahr 2020. Die 36-Jährige verspricht: „Das wird eine fette Show, die in Erinnerung bleiben wird. Ich freue mich sehr drauf.“ Fans können die Krone am 30. November ab 20.15 Uhr unter anderem live im WDR-Fernsehen und im Radio (1 Live) verfolgen. Die Nominierten werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben.