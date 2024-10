A43 in Bochum: Schwerer Unfall ++ Auto in Flammen ++ Langer Stau

Üble Szenen am Donnerstagmorgen (24. Oktober) auf der A43 in Bochum. Gegen 6.30 Uhr kam es kurz hinter dem Autobahnkreuz Bochum/Witten zu einem folgenschweren Unfall.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Eines der beiden Autos geriet von der Fahrbahn ab und kam erst auf der Leitplanke zum Stehen. Plötzlich fing das Fahrzeug Feuer. Augenzeugen alarmierten beim Anblick der Flammen sofort die Feuerwehr.

A43 in Bochum: Auto brennt nach Unfall aus

Als die Einsatzkräfte am Unfallort auf der A43 in Bochum eintrafen, stand das Auto auf der Leitplanke bereits in Vollbrand. Zum Glück hatten sich die Insassen des Fahrzeugs nach Angaben der Feuerwehr Bochum zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig aus dem Wrack befreien können.

Die Einsatzkräfte konnten also sofort mit den Löscharbeiten beginnen. Dafür musste die A43 in Fahrtrichtung Münster zunächst komplett gesperrt werden. Dahinter bildete sich ein kilometerlanger Stau. Gegen 7.15 Uhr war der Brand gelöscht. Danach konnte immerhin ein Streifen der Autobahn Richtung Norden wieder freigegeben werden.

Doch das Nadelöhr zum Berufsverkehr zwischen Bochum Lear und Bochum-Riemke sorgte weiterhin für Stau.

Die Feuerwehr Bochum musste das Auto auf der A43 löschen. Foto: Feuerwehr Bochum

