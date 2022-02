A40 bei Bochum: Auto kracht in Tankstelle ++ Fahrer verletzt

Horror-Crash an einer Raststätte auf der A40 bei Bochum.

Ein Autofahrer ist beim Befahren einer Tankstelle auf der A40 bei Bochum gegen eine Zapfsäule gefahren. Dabei kam es zu einem Feuer.

A 40 bei Bochum: Auto crasht in Tankstelle – plötzlich brennt es

Am frühen Mittwochnachmittag (9. Februar) musste die Feuerwehr Bochum zu einem Einsatz auf das Gelände der Raststätte „Ruhrschnellweg“ an der A40 ausrücken. Dort war ein PKW gegen eine Zapfsäule gekracht.

Die Feuerwehr Bochum wird zu einem Einsatz an einer Tankstelle auf der A40 bei Bochum gerufen. Foto: Feuerwehr Bochum

Doch das war noch nicht alles. Denn die Zapfsäule fing durch den Aufprall auf einmal Feuer. In dem Auto befand sich eine Person, die durch den Unfall verletzt wurde.

A 40 bei Bochum: Nach Unfall – verletzte Person muss ins Krankenhaus

Auf Nachfrage von DER WESTEN sagte ein Sprecher zunächst, dass ein Insasse „schwerverletzt sei und die andere Person mittelschwere Verletzungen“ davongetragen habe.

Die Feuerwehr Bochum korrigierte diese Aussage nun. Im Auto befand sich lediglich der Fahrer des Wagens. Er wurde bei dem Aufprall verletzt und musste ins Krankenhaus. Die zweite Person war ein Mitarbeiter der Tankstelle, der einen Schock erlitten haben soll aber nach einer Erstbehandlung vor Ort nicht ins Krankenhaus musste.

Warum der Fahrer in die Zapfsäule gecrasht ist, ist bislang noch nicht klar. Das Feuer sei am Ende so klein gewesen, dass die Löscharbeiten schnell erledigt waren. Die A40 musste kurzfristig in Fahrtrichtung Essen gesperrt werden. Inzwischen ist die Fahrbahn jedoch wieder frei. (cg)