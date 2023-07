Das Traum-Finale von Wimbledon 2023 ist perfekt: Kronprinz Carlos Alcaraz trifft auf Novak Djokovic, den erfolgreichsten Tennisspiel aller Zeiten. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) steigt der Kracher auf dem Centre Court des legendären All England Tennis Club.

Gibt es bei Wimbledon 2023 die endgültige Wachablösung im Herren-Tennis? Gelingt Carlos Alcaraz der erste Sieg beim legendärsten Turnier der Welt? Oder kann Novak Djokovic zurückschlagen und sich Platz eins in der ATP-Weltrangliste zurückholen?

Wimbledon-Finale 2023 Alcaraz – Djokovic im Live-Ticker

Wir halten dich über das Wimbledon-Finale 2023 Carlos Alcaraz – Novak Djokovic in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.

Alcaraz – Djokovic 0:1

Satz: 1:6

15.44 Uhr: Was für eine Ansage von Djokovic! Der König lässt dem Kronprinzen nicht den Hauch einer Chance.

15.35 Uhr: Nächstes Break! Alcaraz bekommt hier noch keinen Fuß auf den Rasen.

15.23 Uhr: Direkt das erste Break! Djokovic nimmt Alcaraz den Aufschlag weg.

15.17 Uhr: Das erste Spiel geht an Djokovic. Der „Djoker“ bringt seinen Aufschlag durch.

15.10 Uhr: Auf geht’s! Djokovic schlägt auf.

15.06 Uhr: Alcaraz und Djokovic sind auf dem Platz, spielen sich warm. Bald geht’s hier los mit dem Traum-Finale.

14.55 Uhr: Bevor es hier gleich losgeht noch eine völlig irre Statistik: Novak Djokovic ist seit 2016 in Wimbledon ungeschlagen. Damals verlor er in der 3. Runde gegen Sam Querey. 2017 musste er im Viertelfinale verletzt aufgeben. 2018, 2019, 2021 und 2022 siegte er. 2020 fehlte er verletzt.

13.59 Uhr: Noch gut eine Stunde, dann geht es auf dem heiligen Rasen zur Sache.

13.30 Uhr: Vor dem Finale gab es aber schon gehörig Wirbel: Der Vater von Carlos Alcaraz soll das Training von Djokovic gefilmt haben. Spionage-Versuch? „Mein Vater ist ein großer Tennis-Fan. Er schaut nicht nur meine Matches. Er kommt 11 Uhr auf die Anlage und geht 22 Uhr heim. Er schaut sich Spiele an, Trainings von jedem. Da sieht er natürlich auch Djokovic leibhaftig und filmte das Training wohl auch“, erklärte Alcaraz den Vorfall. Ein Vorteil? „Glaub ich nicht. Ich habe eine Menge Videos von Djokovic auf jeder Plattform. Das ist kein Vorteil für mich“, so Alcaraz.

12.01 Uhr: Für Djokovic wäre ein Sieg in Wimbledon der 3. Grand-Slam-Titel in diesem Jahr, für Alacaraz der Erste. Der junge Spanier konnte ohnehin in seiner kurzen Karriere nur die US Open 2022 gewinnen.

11.16 Uhr: Das letzte Duell zwischen Alcaraz und Djokovic war bei den French Open vor rund einem Monat. Damals setzte sich Djokovic im Halbfinale mit 3:1 durch und sicherte sich am Ende seinen 23 Grand-Slam-Titel.

10.46 Uhr: Der Weg von Djokovic ins Wimbledon-Finale:

1. Runde: P. Cachin 3:0

2. Runde: J. Thompson 3:0

3. Runde: S. Wawrinka 3:0

Achtelfinale: H. Hurkacz 3:1

Viertelfinale: A. Rublev 3:1

Halbfinale: J. Sinner 3:0

10.21 Uhr: Der Weg von Alcaraz ins Wimbledon-Finale:

1. Runde: J. Chardy 3:0

2. Runde: A. Müller 3:0

3. Runde: N. Jarry 3:1

Achtelfinale: M. Berrettini 3:1

Viertelfinale: H. Rune 3:0

Halbfinale: D. Medvedev 3:0

09.15 Uhr: Das Traum-Finale ist wahr geworden: Carlos Alcaraz, der jüngste Weltranglisteerste aller Zeiten, trifft auf Novak Djokovic, den erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten.

09.02 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum Wimbledon-Finale 2023. Am heutigen Nachmittag trifft dort Carlos Alcaraz auf Novak Djokovic. Wir halten dich hier auf dem Laufenden.