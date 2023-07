Das Traum-Finale von Wimbledon 2023 ist perfekt: Kronprinz Carlos Alcaraz trifft auf Novak Djokovic, den erfolgreichsten Tennisspiel aller Zeiten. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) steigt der Kracher auf dem Centre Court des legendären All England Tennis Club.

Gibt es bei Wimbledon 2023 die endgültige Wachablösung im Herren-Tennis? Gelingt Carlos Alcaraz der erste Sieg beim legendärsten Turnier der Welt? Oder kann Novak Djokovic zurückschlagen und sich Platz eins in der ATP-Weltrangliste zurückholen?

Wimbledon-Finale 2023 Alcaraz – Djokovic im Live-Ticker

Wir halten dich über das Wimbledon-Finale 2023 Carlos Alcaraz – Novak Djokovic in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.

Alcaraz – Djokovic 3:2

Satz: 1:6 Satz: 7:6 Satz: 6:1 Satz 3:6 Satz 6:4

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Montag, 17. Juli, 06.54 Uhr: Am Morgen danach haben wir immer noch Gänsehaut: Was für ein Finale! Ein episches Match zwischen dem Kronprinzen und König. Aber auch ein Spiel, dass überschattet wurde von einem Djokovic, der sich nicht im Griff hatte. Im fünften Satz hämmerte er seinen Schläger gegen den Netzpfosten, zertrümmerte ihn und sorgte damit für einen Skandal. Nach dem Match hatten sich die Gemüter dann aber auch wieder beruhigt…

20.30 Uhr: Am 28. August beginnt mit den US Open das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Carlos Alcaraz wird auch in den USA als Nummer eins der Welt ins Turnier.

20.19 Uhr: Damit geht das größte Tennis-Turnier zu Ende! Über dieses Finale wird man noch lange sprechen. Von vielen Break-Bällen, über ein Monster-Spiel, das knapp eine halbe Stunde ging, bis hin zum zerschmetterten Netzpfosten von Djokovic wurde alles geboten – das war ganz großes Tennis von Alcaraz und dem „Djoker“.

20.10 Uhr: Während die beiden Spieler sich im Match nichts geschenkt haben, finden Djokovic und Alcaraz bei der Siegerehrungen warme Wort für den anderen. Djokovic gratuliert dem Sieger sehr ehr fair, lobt sein Spiel und verriet mit einem Lächeln, dass er dachte nur auf Hartplatz und Asche gegen ihn zu verlieren.

20.05 Uhr: In seinen jungen Jahren zeigt Alcaraz, dass er bereits jetzt zu den größten Spielern des Sports zählt. Damit verteidigt er auch seine Weltranglistenführung und fährt seinen zweiten Grand-Slam-Erfolg seiner Karriere ein.

19.55 Uhr: Was haben die beiden in den vergangenen Stunden da auf dem Platz abgeliefert? Alcaraz und Djokovic duellieren sich auf aller höchstem Niveau und zeigen ein Wahnsinnsfinale. Letztlich hat der Spanier das bessere Ende und darf sich nun die Wimbledon-Krone aufsetzen lassen.

19.53 Uhr: Und der 20-Jährige Spanier holt sich mit dem ersten Matchball diesen Mega-Triumph! Nach 4:42 Stunden gewinnt Alcaraz gegen Novak Djokovic und sichert sich seinen ersten Wimbledon-Sieg. Was ein unfassbares Finale!

19.48 Uhr: Doch Djokovic denkt nicht daran aufzugeben! 5:4 – jetzt geht es um Alles. Nun serviert Alcaraz zum Match – und zum Turniersieg.

19.46 Uhr: Es fehlt noch ein Spiel bis Alcaraz sich Wimbledon-Sieger nennen darf! Der Spanier zieht seinen Aufschlag durch und führt mit 5:3 im fünften Satz.

19.41 Uhr: Doch der Alt-Meister bleibt dran und stellt auf 4:3. Es bleibt hochspannend.

19.38 Uhr: 4:2! Alcaraz macht einen großen Schritt und zieht für’s Erste davon. Es fehlen noch zwei Spiele für diesen Mega-Triumph.

19.33 Uhr: Doch Djokovic schlägt zurück und holt sich sein Aufschlagsspiel – eine wichtige Reaktion des Serben.

19.30 Uhr: Die Nummer eins der Welt zieht davon. Er gewinnt das vierte Spiel des fünften Satzes zu Null und erhöht auf 3:1.

19.27 Uhr: Und Alcaraz nutzt kurz darauf seine erste Break-Chance im fünften Satz und geht mit 2:1 in Führung. Derweil bekommt Djokovic für einen Schlag an den Netzpfosten eine Verwarnung.

19.21 Uhr: Djokovic lässt eine Riesen-Chance liegen! Das Break war eigentlich schon seins – nach einem Leichtsinnsfehler sichert sich Alcaraz mit einem starken Longline-Schlag doch noch das Spiel und gleicht aus. Was ein unfassbares Spiel!

19.14 Uhr: Das erste Spiel geht an den Serben. Nach einem intensiven Spiel sichert sich Djokovic die Führung in Satz fünf.

19.05 Uhr: Und so ist es! Der „Djoker“ holt sich ein weiteres Break und gewinnt Satz vier! Es geht in den entscheidenden fünften Satz.

19.02 Uhr: Und ein Ende ist noch nicht in Sicht! Djokovic spielt ein sauberes Spiel und geht mit 5:3 in Führung – derzeit sieht alles nach Satz fünf aus.

18.58 Uhr: Der junge Spanier schlägt zurück und verkürzt auf 3:4. Derweil nähert man sich in London der Vierstundenmarke.

18.55 Uhr: Und der Serbe legt nach! Er zieht seinen Aufschlag durch und zieht mit 4:2 davon. Das Momentum schlägt nun wieder etwas zu seinen Gunsten aus.

18.48 Uhr: Djokovic holt sich das Break! Und das könnte ein ganz wichtiges werden. Der Weltranglistenzweite führt in diesem vierten Satz.

18.41 Uhr: Erneuter Ausgleich von Djokovic. Der Serbe zieht sein Spiel durch und stellt auf 2:2. Es bleibt spannend und hochklassig.

18.33 Uhr: Auch Alcaraz hält seinen Aufschlag und geht im vierten Satz wieder in Führung. Beide schenken sich hier überhaupt nichts. Es ist ein Wahnsinnsfinale.

18.25 Uhr: Trotz zwischenzeitlicher 40:15-Führung für Alcaraz behält der „Djoker“ sein Aufschlagsspiel – Spielausgleich im vierten Satz.

18.19 Uhr: Und der vierte Satz geht genauso los, wie der dritte Satz geendet ist. Alcaraz überzeugt weiterhin und holt sich das erste Spiel.

18.09 Uhr: Und er zieht es schnell durch! Der Spanier führt in seinem ersten Wimbledon-Finale mit 2:1 in den Sätzen.

18.07 Uhr: Umso schneller geht sein eigenes Aufschlagsspiel. Alcaraz steht nur noch ein Spiel vor der Satzführung.

18.02 Uhr: Was ein episches Spiel! Über 25 Minuten dauert dieses Spiel an, gleich 13 Mal hieß es Einstand. Alcaraz nutzt seine insgesamt siebte Break-Chance und gewinnt dieses enorm intensive und wichtige Aufschlagsspiel von Djokovic – 4:1-Führung im dritten Satz.

17.22 Uhr: Das Momentum hat gewechselt: Alcaraz holt gleich das Break, Djokovic wackelt.

17.09 Uhr: Da ist der Ausgleich! Alcaraz gewinnt das Tie-Break und stellt in Sätzen auf 1:1.

16.55 Uhr: Es geht in den Tie-Break – wer holt sich Satz Nummer zwei?

16.32 Uhr: Alcaraz ist jetzt dran, wir haben ein richtiges Finale.

15.58 Uhr: Alcaraz schlägt zurück. Ihm gelingt im 2. Satz das erste Break. 2:0 für den jungen Spanier.

15.44 Uhr: Was für eine Ansage von Djokovic! Der König lässt dem Kronprinzen nicht den Hauch einer Chance.

15.35 Uhr: Nächstes Break! Alcaraz bekommt hier noch keinen Fuß auf den Rasen.

15.23 Uhr: Direkt das erste Break! Djokovic nimmt Alcaraz den Aufschlag weg.

15.17 Uhr: Das erste Spiel geht an Djokovic. Der „Djoker“ bringt seinen Aufschlag durch.

15.10 Uhr: Auf geht’s! Djokovic schlägt auf.

15.06 Uhr: Alcaraz und Djokovic sind auf dem Platz, spielen sich warm. Bald geht’s hier los mit dem Traum-Finale.

14.55 Uhr: Bevor es hier gleich losgeht noch eine völlig irre Statistik: Novak Djokovic ist seit 2016 in Wimbledon ungeschlagen. Damals verlor er in der 3. Runde gegen Sam Querey. 2017 musste er im Viertelfinale verletzt aufgeben. 2018, 2019, 2021 und 2022 siegte er. 2020 fehlte er verletzt.

13.59 Uhr: Noch gut eine Stunde, dann geht es auf dem heiligen Rasen zur Sache.

13.30 Uhr: Vor dem Finale gab es aber schon gehörig Wirbel: Der Vater von Carlos Alcaraz soll das Training von Djokovic gefilmt haben. Spionage-Versuch? „Mein Vater ist ein großer Tennis-Fan. Er schaut nicht nur meine Matches. Er kommt 11 Uhr auf die Anlage und geht 22 Uhr heim. Er schaut sich Spiele an, Trainings von jedem. Da sieht er natürlich auch Djokovic leibhaftig und filmte das Training wohl auch“, erklärte Alcaraz den Vorfall. Ein Vorteil? „Glaub ich nicht. Ich habe eine Menge Videos von Djokovic auf jeder Plattform. Das ist kein Vorteil für mich“, so Alcaraz.

12.01 Uhr: Für Djokovic wäre ein Sieg in Wimbledon der 3. Grand-Slam-Titel in diesem Jahr, für Alacaraz der Erste. Der junge Spanier konnte ohnehin in seiner kurzen Karriere nur die US Open 2022 gewinnen.

11.16 Uhr: Das letzte Duell zwischen Alcaraz und Djokovic war bei den French Open vor rund einem Monat. Damals setzte sich Djokovic im Halbfinale mit 3:1 durch und sicherte sich am Ende seinen 23 Grand-Slam-Titel.

10.46 Uhr: Der Weg von Djokovic ins Wimbledon-Finale:

1. Runde: P. Cachin 3:0

2. Runde: J. Thompson 3:0

3. Runde: S. Wawrinka 3:0

Achtelfinale: H. Hurkacz 3:1

Viertelfinale: A. Rublev 3:1

Halbfinale: J. Sinner 3:0

10.21 Uhr: Der Weg von Alcaraz ins Wimbledon-Finale:

1. Runde: J. Chardy 3:0

2. Runde: A. Müller 3:0

3. Runde: N. Jarry 3:1

Achtelfinale: M. Berrettini 3:1

Viertelfinale: H. Rune 3:0

Halbfinale: D. Medvedev 3:0

09.15 Uhr: Das Traum-Finale ist wahr geworden: Carlos Alcaraz, der jüngste Weltranglisteerste aller Zeiten, trifft auf Novak Djokovic, den erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten.

Das könnte dich auch interessieren:

09.02 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum Wimbledon-Finale 2023. Am heutigen Nachmittag trifft dort Carlos Alcaraz auf Novak Djokovic. Wir halten dich hier auf dem Laufenden.